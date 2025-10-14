Рижский аэропорт обратился с заявлением к авиапассажирам, улетающим на следующей неделе
В преддверии ожидаемого увеличения потока пассажиров во время школьных каникул с 18 по 26 октября Рижский аэропорт призывает путешественников, которые планируют оставить свой автомобиль на территории аэропорта, пользоваться долгосрочной автостоянкой P2.
Аэропорт также напоминает, что одновременно со школьными каникулами в Латвии в этот же период выходные дни будут и в соседней Эстонии, что дополнительно увеличит спрос на парковочные места у аэропорта.
Пассажиры, заранее забронировавшие парковку через интернет-магазин аэропорта, могут оставить автомобили на долгосрочных стоянках P3 и P4. Для остальных пассажиров, не сделавших предварительного бронирования, предусмотрена стоянка P2, где доступны дополнительные парковочные места. Аэропорт просит следовать указаниям сотрудников парковки.
Рижский аэропорт увеличил количество мест на долгосрочных стоянках, чтобы обеспечить более удобное размещение автомобилей в периоды интенсивных поездок. Пассажирам рекомендуется заранее планировать прибытие в аэропорт и предусмотреть дополнительное время на парковку, если место не было забронировано заранее.
