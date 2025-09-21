В Каугури откроется новый центр Latvijas pasts.
Сегодня 08:14
Вместо старого отделения - современный центр: Latvijas pasts в Каугури переезжает в новое место и будет работать дольше
Latvijas pasts продолжает модернизацию — 25 сентября в Каугури откроется новый клиентский центр в формате «всё в одном», который заменит старое почтовое отделение.
В Latvijas pasts пояснили, что действующее почтовое отделение в Каугури на улице Сколас заменит новый клиентский центр Kauguri, который будет расположен в торговом центре Maxima на Талсинском шоссе.
Таким образом, в новом клиентском центре Kauguri почтовые услуги будут доступны по будням с 9:00 до 19:00, а также в выходные с 10:00 до 15:00.
В Юрмале почтовые и платёжные услуги можно получить также в почтовых отделениях Дубулты и Слоки, а для отправки и получения посылок в городе установлено девять пакоматов.
В этом году Latvijas pasts планирует открыть 15 клиентских центров нового формата по всей Латвии. Их предполагается размещать как в существующих помещениях, так и в новых, преимущественно в торговых центрах.