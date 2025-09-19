CBC News: канадские танки в Латвии встали на прикол из-за отсутствия запчастей
Канадская армия не располагает достаточным количеством техники, чтобы одновременно поддерживать бригаду в Латвии и проводить аналогичные по масштабу учения в Канаде, заявили на заседании комитета Палаты общин.
Генерал-майор Роберт Ритчи, директор стратегического объединённого штаба, рассказал комитету по обороне, что для миссии НАТО по сдерживанию в балтийской стране было развернуто более 400 единиц техники всех типов. «У нас нет такого же количества техники в Канаде, и в этом нет необходимости», — заявил Ритчи, ссылаясь на радикальные изменения в подготовке объединённых вооружённых сил, внедрённые в прошлом году.
«Техника, которую используют военнослужащие для развертывания в Латвии, — это та же, на которой они проходят подготовку, чтобы хорошо понимать системы и иметь доверие и уверенность в использовании этого оборудования.»
"Однако тот факт, что армия не располагает достаточным количеством техники, чтобы одновременно поддерживать бригаду в полевых условиях и проводить параллельные учения в Канаде — для сил того же размера — вызывает обеспокоенность у аналитиков и экспертов по обороне после объявления либеральным правительством плана по восстановлению и перевооружению войск", - сообщает CBC.
Военные подверглись критике за перенос подготовки объединённых вооружённых сил, где пехота тренируется вместе с танками, артиллерией и авиацией для улучшения координации, с базы в Уэйнрайт, штат Альберта, в Латвию. Критики, включая бывшего командующего армией, утверждают, что это снижает боеготовность солдат и заставляет их учиться в процессе выполнения задач.
Внутренние документы Министерства обороны, полученные CBC News, свидетельствуют и о проблемах с подготовкой на месте в Латвии. Во время последнего развертывания канадские солдаты не имели «площадки для тренировок во время подготовки».
«Это потребовало более академического подхода к подготовке» к крупным учениям под названием Oak Resolve, говорится в документах.
Европейская поездка премьер-министра Марка Карни завершилась после визита к канадским войскам в Латвии, где Канада возглавляет миссию НАТО. Карни объявил, что присутствие Канады в НАТО в Латвии продлится до 2029 года, с целью иметь постоянный контингент из 2200 человек к 2026 году. Однако исследователь и профессор Королевского военного колледжа Кристиан Лойпрехт считает, что это «значительный вызов» для Канадских вооружённых сил, и у них нет необходимого оборудования для его поддержания.
Проблема с подготовкой усугубляется критической — а в некоторых случаях парализующей — нехваткой запасных частей, которая заставила бригаду ставить технику на прикол, включая основные боевые танки Leopard 2A4.
Причинами, вынуждающими армию ставить технику на прикол, являются «проблемы с цепочкой поставок в Канаде, накопившийся дефицит запчастей» и новая «сжатая» программа подготовки, в рамках которой войска проходят обучение объединённых вооружённых сил в Латвии, а не в Канаде, говорится в отдельном наборе внутренних документов, полученных CBC News.