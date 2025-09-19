CBC News: канадские танки в Латвии встали на прикол из-за отсутствия запчастей

Европейская поездка премьер-министра Марка Карни завершилась после визита к канадским войскам в Латвии, где Канада возглавляет миссию НАТО. Карни объявил, что присутствие Канады в НАТО в Латвии продлится до 2029 года, с целью иметь постоянный контингент из 2200 человек к 2026 году. Однако исследователь и профессор Королевского военного колледжа Кристиан Лойпрехт считает, что это «значительный вызов» для Канадских вооружённых сил, и у них нет необходимого оборудования для его поддержания.