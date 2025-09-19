Определены приоритеты бюджета 2026 года: так на что Латвия выделит 565 миллионов евро?

Еще при разработке проекта бюджета на 2025 год было принято решение сократить в среднесрочной перспективе базовые расходы - на 50 млн евро ежегодно. В свою очередь при работе над бюджетом на 2026 год министерства договорились о сокращении расходов на 171 млн евро. Продолжая работу над бюджетом, удалось дополнительно сократить расходы еще на 12,4 млн евро, отмечает Минфин.