Такой баскетбол нам нужен: на чемпионате в Риге случился лишь один серьезный инцидент
Финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу в Риге завершился практически без происшествий. Полиция зафиксировала лишь один инцидент между сербскими болельщиками и поблагодарила всех за соблюдение порядка.
Финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу в Риге прошел без серьезных инцидентов, сообщили в отделе общественных отношений Государственной полиции. Полиция поблагодарила болельщиков и всех жителей столицы за соблюдение правил.
Как сообщалось, полиция выявила только один случай взаимного конфликта между сербскими болельщиками из-за лозунгов, выкрикиваемых во время матча. Все причастные лица были выявлены на месте происшествия, и по данному факту была начата служебная проверка. Других ситуаций подобного рода не было.
42-й чемпионат Европы по баскетболу среди мужчин завершился в воскресенье. Германия на последних секундах вырвала победу у Турции и стала чемпионом Европы.
Ранее сообщалось, что в течение ближайших нескольких месяцев станет известно, каков был экономический эффект прошедшего чемпионата Европы по баскетболу EuroBasket для столицы и Латвии в целом. По словам директора Рижского агентства инвестиций и туризма Фредиса Быкова, первоначальные расчеты показывают, что выгода для экономики могла составить около 60 миллионов евро.