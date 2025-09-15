180 000 фанатов в Риге! Благодаря EuroBasket Латвия могла получить около 60 млн евро

В свою очередь, генеральный секретарь Латвийской баскетбольной федерации Каспар Ципрус в интервью Латвийскому телевидению отметил, что турнир прошёл очень успешно и принёс значительный экономический вклад. Игры чемпионата в Риге посетили от 170 000 до 180 000 зрителей. При этом арены заполняли не только болельщики из Латвии, Эстонии, Литвы и Финляндии, но и множество фанатов из Словении, Греции, Турции и других стран, особенно на матчах плей-офф.