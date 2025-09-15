180 000 фанатов в Риге! Благодаря EuroBasket Латвия могла получить около 60 млн евро
В течение ближайших нескольких месяцев станет известно, каков был экономический эффект прошедшего чемпионата Европы по баскетболу EuroBasket для столицы и Латвии в целом, рассказал в интервью передаче "900 sekundes" на канале TV3 директор Рижского агентства инвестиций и туризма Фредис Быков.
По его словам, первоначальные расчёты показывают, что выгода для экономики могла составить около 60 миллионов евро. Фредис Быков отметил, что примерно через два месяца гостиницы смогут точнее подсчитать данные, и тогда станет ясно, удалось ли достичь прогнозов, сделанных перед чемпионатом.
По его словам, первые данные от гостиниц выглядят довольно позитивно: некоторые из них сообщили о заполнении до 90%. Число эстонских баскетбольных болельщиков достигло примерно восьми тысяч, однако многие из них не попали в официальную статистику, так как останавливались в краткосрочных арендных квартирах у частных лиц.
В целом Фредис Быков оценил, что Рига умеет успешно привлекать туристов. Первая половина этого года завершилась ростом туристического потока на 13–14% по сравнению с прошлым годом. Количество приезжих увеличивается, но вызовом остаётся продолжительность их пребывания в городе.
В свою очередь, генеральный секретарь Латвийской баскетбольной федерации Каспар Ципрус в интервью Латвийскому телевидению отметил, что турнир прошёл очень успешно и принёс значительный экономический вклад. Игры чемпионата в Риге посетили от 170 000 до 180 000 зрителей. При этом арены заполняли не только болельщики из Латвии, Эстонии, Литвы и Финляндии, но и множество фанатов из Словении, Греции, Турции и других стран, особенно на матчах плей-офф.
По его мнению, теперь больше нет сомнений в том, что Латвия должна и впредь принимать крупные форумы по баскетболу, хоккею или ралли.