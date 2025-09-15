"Всю ночь не спала": ошибка в больнице Страдиня причинила семье эмоциональные страдания
Антра Элсе в своем посте на Facebook рассказала, что после процедуры по очистке желчных протоков в Клинической университетской больнице им. Страдиня ей по телефону сообщили об “опухоли в печени” у матери и предстоящем консилиуме, но на следующий день лично врач указала, что опухоли нет и, возможно, пациентки были перепутаны. Извинений за эмоциональные переживания, по словам женщины, не последовало.
В середине августа матери Антры стало плохо, ее доставили в Валмиерскую больницу, где стабилизировали состояние и сделали магнитно-резонансную томографию. После получения результатов врач посоветовала обратиться в больницу Страдиня для проведения процедуры очистки желчных протоков.
7 сентября семья прибыла на плановую госпитализацию в больницу. Женщина рассказывает, что при оформлении они столкнулась с упреками по поводу оформления направления и резким ответом о доступности кресла-каталки. Мать разместили в гастроэнтерологическом отделении.
8 сентября была назначена процедура. Около 11 часов утра в отделении сообщили, что все еще впереди, и попросили позвонить в 14:00. После процедуры мать позвонила и сказала, что она “не удалась”. В 14:45 Антре в телефонном разговоре с врачом сообщили, что “что-то помешало довести дело до конца”, у матери выявлена опухоль в печени, а в пятницу консилиум примет решение (присутствие пациентки не требуется). Речь шла также о возможном уходе на дому.
9 сентября утром мать сообщила, что её выписывают домой. В отделении выдали выписку, в которой говорилось о воспалении поджелудочной железы, проблемах с желчными протоками и камнях. На уточняющий вопрос дочери о ранее упомянутой опухоли врач ответила, что опухоли нет. По словам Элсе, присутствовавшая рядом коллега добавила, что, возможно, пациентки были перепутаны.
По словам женщины, извинений за произошедшее не последовало. “Всю ночь не спала — в ушах звенели слова "опухоль в печени", — пишет Элсе.
Претензии семьи к больнице
Антра Элсе выражает возмущение противоречивой информацией и тем, как с родственниками общались по телефону. Она подчеркивает, что в ответе на МРТ из Валмиерской больницы “ничего об опухоли не упоминалось” и что из-за такой путаницы “родственникам причиняются серьёзные эмоциональные переживания”.
Женщина указывает, что ждёт от больницы объяснения, как могла произойти возможная путаница пациентов и какие меры будут предприняты, чтобы такие ошибки не повторялись. Также она ожидает извинений за причиненный стресс.
Теперь известно, что в четверг, 11 сентября, Антра Элсе получила звонок от врача с извинениями за неприятную ситуацию. Женщина извинения приняла, но признает, что легче от этого не становится, так как забыть подобное просто так невозможно.