"Всю ночь не спала": ошибка в больнице Страдиня причинила семье эмоциональные страдания

8 сентября была назначена процедура. Около 11 часов утра в отделении сообщили, что все еще впереди, и попросили позвонить в 14:00. После процедуры мать позвонила и сказала, что она “не удалась”. В 14:45 Антре в телефонном разговоре с врачом сообщили, что “что-то помешало довести дело до конца”, у матери выявлена опухоль в печени, а в пятницу консилиум примет решение (присутствие пациентки не требуется). Речь шла также о возможном уходе на дому.