Я к вам пишу - чего же боле? В странах Балтии готовят совместное письмо с просьбой сохранить военное финансирование США

Как сообщила Financial Times, в конце августа представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы по подготовке и оснащению сил НАТО вдоль российской границы. Возможные изменения также касаются финансирования Балтийской инициативы по безопасности, в рамках которой США предоставляют средства странам Балтии на покупку американского оружия, подготовку спецназа и разведывательную поддержку. Окончательное решение по этому вопросу должен принять Конгресс США. Поддержка Латвии со стороны США составляет до 100 миллионов долларов в год.