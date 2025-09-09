Я к вам пишу - чего же боле? В странах Балтии готовят совместное письмо с просьбой сохранить военное финансирование США
Депутаты стран Балтии готовят обращение к Конгрессу США с просьбой сохранить финансирование военных программ, включая обучение и снабжение, на фоне возможного сокращения поддержки со стороны Вашингтона.
Депутаты парламентов стран Балтии планируют направить совместное письмо в Конгресс США с призывом к Вашингтону продолжать поддерживать техническое снабжение и обучение вооруженных сил, сообщил во вторник депутат Сейма Литвы Лауринас Кащунас. "Мы подготовили совместное письмо от депутатов трех стран Балтии руководству Конгресса, главам комитетов и всему парламенту, в котором мы (...) благодарим Америку за многолетнюю поддержку всей нашей архитектуры безопасности", - сказал на пресс-конференции Кащунас.
По его словам, письмо планируют подписать балтийские депутаты как от правящих, так и от оппозиционных партий.
Как сообщила Financial Times, в конце августа представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы по подготовке и оснащению сил НАТО вдоль российской границы. Возможные изменения также касаются финансирования Балтийской инициативы по безопасности, в рамках которой США предоставляют средства странам Балтии на покупку американского оружия, подготовку спецназа и разведывательную поддержку. Окончательное решение по этому вопросу должен принять Конгресс США. Поддержка Латвии со стороны США составляет до 100 миллионов долларов в год.
Ранее в Министерстве обороны заявили, что независимо от дальнейшей поддержки США Латвия продолжит целенаправленно укреплять боеспособность Национальных вооруженных сил (НВС).