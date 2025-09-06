Минобороны: Латвия благодарна США, но в случае прекращения военной помощи готова действовать самостоятельно
Несмотря на возможное сокращение американской военной помощи, Латвия намерена продолжить укрепление Национальных вооруженных сил и призывает европейские страны к увеличению оборонных расходов, заявило Министерство обороны в ответ на публикацию Financial Times.
Независимо от дальнейшей поддержки США Латвия продолжит целенаправленно укреплять боеспособность Национальных вооруженных сил (НВС), заявили в Министерстве обороны. Как сообщило издание Financial Times, на прошлой неделе представители Пентагона уведомили европейских дипломатов о том, что США больше не будут финансировать программы, предусматривающие обучение и техническое обеспечение вооруженных сил стран Восточной Европы.
Латвия до сих пор регулярно получала поддержку США для укрепления обороны, которая в основном использовалась для закупки вооружения американского производства. По данным архива агентства LETA, на финансирование США Латвия реализует или уже завершила несколько проектов, включая приобретение артиллерийских комплексов Himars, противокорабельных ракетных систем и вертолетов.
Комментируя публикацию в Financial Times, Минобороны заявило, что США были и остаются стратегическим союзником Латвии, и Латвия благодарит США за многолетнюю и существенную поддержку и вклад в укрепление обороноспособности страны.
Минобороны известно, что в США проходят дискуссии о возможном пересмотре оборонного финансирования для иностранных государств, однако никаких официальных заявлений о конкретных решениях пока не поступало. "Мы продолжим обсуждать с союзниками значимость этой поддержки. В то же время, независимо от дальнейшей поддержки США, Латвия продолжит целенаправленно укреплять боеспособность НВС. Латвия также продолжает последовательно выступать за необходимость значительного увеличения оборонных расходов всеми европейскими государствами", - подчеркнули в министерстве.