Минобороны: Латвия благодарна США, но в случае прекращения военной помощи готова действовать самостоятельно

Минобороны известно, что в США проходят дискуссии о возможном пересмотре оборонного финансирования для иностранных государств, однако никаких официальных заявлений о конкретных решениях пока не поступало. "Мы продолжим обсуждать с союзниками значимость этой поддержки. В то же время, независимо от дальнейшей поддержки США, Латвия продолжит целенаправленно укреплять боеспособность НВС. Латвия также продолжает последовательно выступать за необходимость значительного увеличения оборонных расходов всеми европейскими государствами", - подчеркнули в министерстве.