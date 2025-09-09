Экономика на тарелке: рестораны раскрывают правду о кошельках латвийцев
Чтобы понять направление развития экономики, экономисты чаще всего опираются на объективные показатели — уровень безработицы, инфляцию и другие экономические индикаторы. Однако есть ещё один, менее часто упоминаемый, но очень чувствительный показатель — сфера общественного питания. Кафе и рестораны выступают как барометр, улавливающий колебания экономики ещё до того, как они отражаются в официальной статистике, рассуждает Расмус Петерсонс, член правления LIDO.
То, как часто люди выбирают поесть вне дома, какие заведения посещают и сколько тратят, многое говорит о состоянии отрасли. Данные Центрального статистического управления показывают, что за последний год оборот сектора общественного питания вырос примерно на 4%. Однако индексы объёма отрасли свидетельствуют, что фактически объёмы продаж кафе и ресторанов за год не увеличились — рост оборота связан с ростом затрат на рабочую силу и сырьё.
Чувствительность к ценам и выбор потребителей
В сфере питания сейчас наблюдается высокая чувствительность к ценам — изменения напрямую влияют на выбор клиентов. Многие предпочитают экономить и формировать сбережения, а не тратить средства на товары или услуги, от которых можно отказаться. Это отражается по-разному: часть посетителей переключается на более доступные заведения, другие сокращают свой заказ — чаще готовят дома, выбирают более дешёвые кафе или отказываются от десерта и напитков.
В сети ресторанов LIDO отмечают, что клиенты очень чувствительны к ценам и выбирают наиболее выгодное предложение. В 2024 году цены в ресторанах LIDO впервые за два года были повышены в среднем на 1,5–2% — меньше, чем рост цен на сырьё. С учётом программы лояльности, позволяющей экономить до 5%, итоговые цены фактически остались стабильными.
Как отрасль адаптируется к изменениям?
Многие рестораны приспосабливаются к экономическим циклам, вводя динамическое ценообразование, сезонные меню, новые концепции. Это показывает, что сектор питания быстро реагирует на изменения в поведении потребителей, в отличие от более медленных отраслей.
Растёт спрос на здоровую, органическую, растительную, безглютеновую и гипоаллергенную еду, и предложение также увеличивается. Общество становится более осознанным, заботится о профилактике здоровья, выбирает продукты, которые укрепляют организм и не вредят в долгосрочной перспективе. Всё больше людей предпочитают устойчивые решения: локальные и сезонные продукты, сокращение пищевых отходов. Популярны также новые вкусы и кухни разных стран.
Отдельное направление — акции вроде Недели ресторанов, когда заведения предлагают специальные меню по доступным ценам, что привлекает людей, которые в обычные дни рестораны не посещают. Также популярны «бизнес-ланчи» и «спецпредложения». Это помогает компенсировать падение покупательской способности и укрепляет роль ресторанов в культурной и социальной жизни города.
Важность туризма
На сферу питания влияет и туризм. Для части заведений он второстепенен, а для кафе и ресторанов центра Риги, Старой Риги и Юрмалы количество туристов имеет решающее значение. В последние годы число иностранных туристов в Латвии растёт, и 2025 год не стал исключением: в первом квартале их количество увеличилось на 17,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако общий поток ещё не достиг уровня до пандемии.
Репутация и долгосрочный успех
Сфера общественного питания тесно связана с общим ощущением благополучия и экономическими настроениями общества. Чем увереннее люди чувствуют себя финансово, тем чаще они выбирают поесть вне дома. Осторожность и желание экономить напрямую отражаются на обороте и предложении ресторанов. Поэтому общественное питание служит чувствительным барометром настроений экономики, к которому должны внимательно прислушиваться и предприниматели, и политики.