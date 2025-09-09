Экономика на тарелке: рестораны раскрывают правду о кошельках латвийцев

На сферу питания влияет и туризм. Для части заведений он второстепенен, а для кафе и ресторанов центра Риги, Старой Риги и Юрмалы количество туристов имеет решающее значение. В последние годы число иностранных туристов в Латвии растёт, и 2025 год не стал исключением: в первом квартале их количество увеличилось на 17,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако общий поток ещё не достиг уровня до пандемии.