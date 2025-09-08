Это не педагогично! В Эстонии министр осудила запрет школьникам говорить на перемене на родном языке

«Сегодня мне в очередной раз поступила информация, что в одной из школ Эстонии ребенку на перемене запретили пользоваться родным языком, - написала Каллас в социальных сетях. - Это неправильно по многим причинам — ребенок не состоит из деталей, часть которых может оставить дома, когда идет в школу, он не оставляет домой родной язык, развитие владения вторым языком существенно зависит от развития владения первым языком, для когнитивного развития ребенка необходимо одновременное использование всех его языков».