Это не педагогично! В Эстонии министр осудила запрет школьникам говорить на перемене на родном языке
Министр образования Эстонии Кристина Каллас осудила запрет школьникам говорить на родном языке во время перемен, назвав это педагогически неправильным и вредным для развития детей-билингвов.
По словам министра образования и науки Эстонии Кристины Каллас, в одной эстонской школе ребенку запретили на перемене говорить на родном языке.
«Сегодня мне в очередной раз поступила информация, что в одной из школ Эстонии ребенку на перемене запретили пользоваться родным языком, - написала Каллас в социальных сетях. - Это неправильно по многим причинам — ребенок не состоит из деталей, часть которых может оставить дома, когда идет в школу, он не оставляет домой родной язык, развитие владения вторым языком существенно зависит от развития владения первым языком, для когнитивного развития ребенка необходимо одновременное использование всех его языков».
Она отметила, что ребенок-билингв развивается, когда может пользоваться всеми своими языками. «Педагогически неправильно запрещать использование русского, украинского, выро, сетуского, мулькского, иврита и любого другого распространенного в Эстонии языка домашнего общения на переменах в школе. Запрет на язык домашнего общения на уроках также не даст результатов, результат даст поддержка использования второго языка», - написала Каллас.
Министр обратилась к учителям и школьным руководителям с призывом поддерживать владение эстонским языком среди детей, но и развитие владения языком домашнего общения. «От этого выиграют оба языка. Это означает — язык домашнего общения плюс эстонский, а не отмена языка домашнего общения», - отметила Каллас.
Ранее сообщалось, что министр образования Латвии Даце Мелбарде посетовала на дискриминацию латышского языка в неформальной среде бывших школ нацменьшинств и заявила, что "с этим нужно бороться".
Также Мелбарде сделал неоднозначное заявление о том, что директора школ больше не должны использовать русский язык в общении в рабочее время, однако получил критику не только русскоязычных жителей, но и латышей. Публицист Сандрис Точс считает, что искусственное создание ненависти к русским — это политический заказ.