"Твой голос на сцене всегда с нами": поклонники "Иванушек" вспомнили Игоря Сорина, погибшего 27 лет назад

Подписчики присоединились к этим словам, делясь личными воспоминаниями о кумире, чьи песни сопровождали их юность. «27 лет прошло… И до сих пор непонятно, почему и как это произошло… Очень жаль»; «Сорин — моя первая любовь. Странное совпадение, 4 сентября 2002 у меня родился сын…»; «Мне было 15, когда он погиб. Я маму слезно просила поехать в Москву на кладбище, а мы жили в Чебоксарах. Когда добралась до его могилы, там было столько девчонок, все с цветами. Многие даже ночевали у могилы. Очень талантливый парень!»; «Я помню все, будто было это совсем недавно. Покойся с миром, Игорь Сорин»; «Помню, проплакала весь день дома в подушку. Игорь мне больше всех нравился, мне было 12 лет. Купила для него жвачку на все деньги, которые мне родители с собой дали, но так и не подарила на концерте — стыдно стало. А сейчас моей дочке 12 лет, и она уже два раза была на концерте „Иванушек…“ Знает наизусть все их песни. А в каком шоке она была, когда увидела, как дедушки сальто на сцене делают. А мне приятно, что мы вместе их слушаем. Это сближает», — делятся эмоциями комментаторы.