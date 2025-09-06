"Твой голос на сцене всегда с нами": поклонники "Иванушек" вспомнили Игоря Сорина, погибшего 27 лет назад
4 сентября исполнилось 27 лет со дня смерти Игоря Сорина, яркого солиста группы "Иванушки International", трагически ушедшего из жизни в 1998 году в возрасте 28 лет.
Ранним утром 1 сентября 1998-го артист выпрыгнул с шестого этажа московского дома, где работал над сольным альбомом. Его доставили в больницу с тяжелейшими травмами позвоночника и параличом. Несмотря на сложную операцию, сердце певца не выдержало. 4 сентября Игорь скончался, а 7 сентября был похоронен на Кузьминском кладбище.
Коллега по группе Андрей Григорьев-Апполонов посвятил Сорину пост в соцсетях: «Игорек, 27 лет без тебя… Но твой голос на сцене всегда с нами».
Подписчики присоединились к этим словам, делясь личными воспоминаниями о кумире, чьи песни сопровождали их юность. «27 лет прошло… И до сих пор непонятно, почему и как это произошло… Очень жаль»; «Сорин — моя первая любовь. Странное совпадение, 4 сентября 2002 у меня родился сын…»; «Мне было 15, когда он погиб. Я маму слезно просила поехать в Москву на кладбище, а мы жили в Чебоксарах. Когда добралась до его могилы, там было столько девчонок, все с цветами. Многие даже ночевали у могилы. Очень талантливый парень!»; «Я помню все, будто было это совсем недавно. Покойся с миром, Игорь Сорин»; «Помню, проплакала весь день дома в подушку. Игорь мне больше всех нравился, мне было 12 лет. Купила для него жвачку на все деньги, которые мне родители с собой дали, но так и не подарила на концерте — стыдно стало. А сейчас моей дочке 12 лет, и она уже два раза была на концерте „Иванушек…“ Знает наизусть все их песни. А в каком шоке она была, когда увидела, как дедушки сальто на сцене делают. А мне приятно, что мы вместе их слушаем. Это сближает», — делятся эмоциями комментаторы.
Продюсер «Иванушек» Игорь Матвиенко вспоминал, что смерть Сорина стала одним из самых тяжелых ударов в его жизни: «Он был для меня как сын. Очень талантливый парень, но связался с плохой компанией». По словам Матвиенко, певец увлекался наркотиками и страдал от депрессии.
Причины трагедии до сих пор вызывают споры: одни считают, что Игорь сам решил уйти из жизни, другие уверены, что ему «помогли». Мать певца, Светлана Сорина, убеждена, что ее сына убили, и до сих пор ощущает его присутствие рядом: «Душа — субстанция вечная. Я смотрю на мир его глазами».