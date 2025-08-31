В ЕС нет единства в вопросе конфискации замороженных российских активов - почему Бельгия выступает против
На неформальном Совете ЕС в Копенгагене министры обсудили возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине, несмотря на разногласия между странами по поводу рисков конфискации и финансовой стабильности.
Министры иностранных дел стран ЕС обсудили в субботу идею использования замороженных активов РФ на нужды Украины, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. "Мы обсудили, как использовать замороженные российские активы для оборонной помощи и для восстановления Украины", - заявила она на пресс-конференции в Дании. По словам Каллас, "это была хорошая дискуссия, которая будет продолжена".
При этом, отвечая на вопросы журналистов, она не стала отрицать, что ряд стран пока против использования этих активов. "Бельгия, другие действительно считают, что существуют риски", - сказала глава европейской дипломатии.
Конфискация замороженных российских активов подорвет финансовую стабильность и доверие к евро, Брюссель выступает против их изъятия, заявил в субботу глава МИД Бельгии Максим Прево.
"Бельгия против конфискации этих активов. Почему? Эти активы надежно защищены международным правом, и это означает, что их конфискация вызовет систематическую финансовую нестабильность и пошатнет доверие к евро", - заявил он перед неформальным Советом ЕС на уровне глав МИД в Копенгагене. "Позиция Бельгия такова: эти российские активы должны оставаться замороженными, пока Россия не заплатит Украине. (...) Мы должны использовать иммобилизованные активы как рычаг на переговорах", - пояснил министр.
По его словам, данные активы уже используются и позволили дать Украине поддержку на 50 млрд евро. Он подчеркнул, что конфискация активов не вариант для Брюсселя, а изменение инвестиционной стратегии вызовет рост различных рисков.
Накануне министерского совещания в Копенгагене издание Politico сообщило, что Европейская комиссия разрабатывает схему, позволяющую направить почти 200 млрд евро иммобилизованных российских активов на восстановление Украины после завершения конфликта.
СМИ отмечают, что Украина, Польша, страны Балтии призывают ЕС конфисковать российские активы. Франция, ФРГ, Бельгия выступают против такого шага, опасаясь различных последствий. Вместо изъятия активов они предлагают использовать прибыли от них для поддержки Киева.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что для эффективности разрабатываемых новых санкций в отношении РФ их должны поддержать трансатлантические партнеры Евросоюза. "Новые меры, конечно, будут сильнее, если их поддержат наши партнеры, в том числе трансатлантические", - сказала Каллас после неформального Совета ЕС на уровне глав МИД в Копенгагене. "Министры сегодня обсуждали возможные основные составляющие следующего пакета санкций: вторичные санкции, ограничения в импорте и пошлины на российские товары. Также надо нарастить усилия против судов "теневого флота", - отметила она.
Она сказала, что предложения по 19-му пакету санкций поступят странам ЕС на следующей неделе.