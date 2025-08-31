В ЕС нет единства в вопросе конфискации замороженных российских активов - почему Бельгия выступает против

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что для эффективности разрабатываемых новых санкций в отношении РФ их должны поддержать трансатлантические партнеры Евросоюза. "Новые меры, конечно, будут сильнее, если их поддержат наши партнеры, в том числе трансатлантические", - сказала Каллас после неформального Совета ЕС на уровне глав МИД в Копенгагене. "Министры сегодня обсуждали возможные основные составляющие следующего пакета санкций: вторичные санкции, ограничения в импорте и пошлины на российские товары. Также надо нарастить усилия против судов "теневого флота", - отметила она.