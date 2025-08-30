Во Львове застрелили бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия

Андрей Парубий сыграл ключевую роль в Революции Достоинства, став одним из лидеров Евромайдана. С ноября 2013 года он возглавил организацию палаточного городка на Европейской площади в Киеве и стал комендантом Майдана. Под его руководством была создана "Самооборона Майдана" - организованная структура, которая обеспечивала безопасность протестующих и координировала действия во время столкновений с правоохранителями. Эта инициатива стала основой для формирования добровольческих батальонов, которые впоследствии участвовали в боевых действиях на востоке Украины.