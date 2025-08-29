Длинное лето латвийских школьников: традиция или роскошь, которую пора сокращать?

Латвия с нашими 172 днями учебного года на европейском уровне находится в середине списка. Однако эта сводка новостного агентства AP не отражает того, сколько уроков приходится на один школьный день. В нашей стране привычно, что каникулы для школьников начинаются в первый рабочий день июня, а на школьные скамьи нужно вернуться в первый рабочий день сентября. Но не первый год разные инициативные группы разворачивают дискуссии о том, что летние каникулы следует сократить. Одни предлагают всем продолжать учебу до начала или даже середины июля, другие считают, что школьники за парты должны вернуться уже к середине августа, и на сайте ManaBalss.lv уже снова полным ходом идет сбор подписей за одно из этих предложений.