Еще август, а у здания Rīgas siltums уже выпал "первый снег" - природа намекает
Компания Rīgas siltums опубликовала в соцсети X сообщение о том, что возле их здания можно увидеть снег. А это явный намек на приближение отопительного сезона.
В сообщении говорится: «Это явный сигнал, что осень приближается быстрее, чем обычно, и самое время подумать о тепле в домах и на рабочих местах».
Pirmais sniegs Rīgā – Kandavas ielā! ❄️— RĪGAS SILTUMS (@RSiltums) August 26, 2025
Lai gan vēl ir augusts, daba mūs pārsteidz ar neparastu skatu – sniega segu jau redzam Rīgas ielās. Šis ir skaidrs signāls, ka rudens tuvojas straujāk nekā ierasts, un nav par agru padomāt par siltumu mājās un darba vietās. pic.twitter.com/OWzKmAxQ2A
Ранее Otkrito.lv сообщал, что во многих местах Риги утром был град и выпало более 40 миллиметров осадков - это примерно половина августовской климатической нормы. В результате непогоды многие улицы в центре Риги оказались затоплены.
Град и затопленные улицы в Риге (26.08.25)
В Риге всю ночь и утро шел сильный дождь и даже град, в результате чего многие улицы в центре оказались ...
По данным синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сегодня с 13:00 на большей части территории страны действует предупреждение оранжевого уровня. После полудня местами ожидаются очень сильные ливни с грозами и крупный град. Во время гроз восточный/юго-восточный ветер местами может усиливаться порывами до 25–27 м/с.