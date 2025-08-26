Еще август, а у здания Rīgas siltums уже выпал "первый снег" - природа намекает
фото: Ekrānuzņēmums no "X" (@RSiltums)
Неожиданный сюрприз в Риге - на улице Кандавас у здания Rīgas siltums выпал снег.
Отдел информации

Otkrito.lv

Компания Rīgas siltums опубликовала в соцсети X сообщение о том, что возле их здания можно увидеть снег. А это явный намек на приближение отопительного сезона.

В сообщении говорится: «Это явный сигнал, что осень приближается быстрее, чем обычно, и самое время подумать о тепле в домах и на рабочих местах».

Ранее Otkrito.lv сообщал, что во многих местах Риги утром был град и выпало более 40 миллиметров осадков - это примерно половина августовской климатической нормы. В результате непогоды многие улицы в центре Риги оказались затоплены.

По данным синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сегодня с 13:00 на большей части территории страны действует предупреждение оранжевого уровня. После полудня местами ожидаются очень сильные ливни с грозами и крупный град. Во время гроз восточный/юго-восточный ветер местами может усиливаться порывами до 25–27 м/с.

