Еще август, а у здания Rīgas siltums уже выпал "первый снег" - природа намекает

По данным синоптиков Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сегодня с 13:00 на большей части территории страны действует предупреждение оранжевого уровня. После полудня местами ожидаются очень сильные ливни с грозами и крупный град. Во время гроз восточный/юго-восточный ветер местами может усиливаться порывами до 25–27 м/с.