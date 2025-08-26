В Риге всю ночь и утро шел сильный дождь и даже град, в результате чего многие улицы в центре оказались затоплены.

Град и затопленные улицы в Риге (26.08.25)

В Латвии

ФОТО: лето по-латвийски - вместо солнца затопленные улицы и град

В Риге всю ночь и утро шел сильный дождь и даже град, в результате чего многие улицы в центре оказались затоплены.

Во вторник в Латвии продолжаются сильные ливни - наибольшее количество осадков зафиксировано именно в Риге.

Метеоэнтузиаст Мартин Бергштейн написал, что прошедшей ночью и утром вместе с северо-западным ветром над Рижским заливом усилился так называемый эффект залива: над теплыми водами активно формировались кучевые облака, которые под ветром двигались в одном направлении и длительное время обрушивались на относительно небольшую территорию.

В результате к 8 утра в Риге выпало 41,5 мм осадков — половина месячной нормы для августа. За последние 12 часов зарегистрировано 1520 ударов молнии.

Процесс, связанный с эффектом залива, сегодня еще продолжается, однако к вечеру начнет стихать, и дожди постепенно закончатся.

