Град и затопленные улицы в Риге (26.08.25)
ФОТО: лето по-латвийски - вместо солнца затопленные улицы и град
В Риге всю ночь и утро шел сильный дождь и даже град, в результате чего многие улицы в центре оказались затоплены.
Во вторник в Латвии продолжаются сильные ливни - наибольшее количество осадков зафиксировано именно в Риге.
Rīga, applūdusi Duntes iela pirms brīža.— Martins Bergšteins (@MeteoLatvia) August 26, 2025
📸 Artūrs Upmanis (https://t.co/eI9g6dzl6l) https://t.co/9b5hYcdrnm pic.twitter.com/5HDBrlGJkT
Метеоэнтузиаст Мартин Бергштейн написал, что прошедшей ночью и утром вместе с северо-западным ветром над Рижским заливом усилился так называемый эффект залива: над теплыми водами активно формировались кучевые облака, которые под ветром двигались в одном направлении и длительное время обрушивались на относительно небольшую территорию.
В результате к 8 утра в Риге выпало 41,5 мм осадков — половина месячной нормы для августа. За последние 12 часов зарегистрировано 1520 ударов молнии.
Процесс, связанный с эффектом залива, сегодня еще продолжается, однако к вечеру начнет стихать, и дожди постепенно закончатся.