ФОТО: лето по-латвийски - вместо солнца затопленные улицы и град

Метеоэнтузиаст Мартин Бергштейн написал, что прошедшей ночью и утром вместе с северо-западным ветром над Рижским заливом усилился так называемый эффект залива: над теплыми водами активно формировались кучевые облака, которые под ветром двигались в одном направлении и длительное время обрушивались на относительно небольшую территорию.