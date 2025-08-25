Гражданка Молдовы, бросившая ребенка в Кенгарагсе, обвиняется в покушении на убийство
По инициативе Государственной полиции суд избрал меру пресечения в виде ареста для женщины, которая на прошлой неделе в Риге, в Кенгарагсе, оставила младенца на улице, сообщает агентство LETA.
Согласно последней информации, предоставленной Государственной полицией, уголовный процесс квалифицирован как покушение на убийство, так как виновная осознавала, что ребенок находится в беспомощном состоянии.
На данный момент собранные в ходе расследования данные свидетельствуют о том, что это, скорее всего, мать ребенка, однако расследование продолжается, и необходимо дождаться результатов экспертиз. Мотив женщины также выясняется.
В полиции подтвердили, что женщина является гражданкой Молдовы.
Ранее сообщалось, что ранним утром 19 августа на улице Фестивала была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка. В ходе расследования установлено, что во вторник около 3:40 ребенка на улице оставила тогда еще неустановленная женщина. Позднее женщину удалось задержать. В настоящее время ребенок передан в приемную семью.
То, как долго новорожденная девочка будет находиться в приемной семье, зависит от дальнейшего расследования, в ходе которого также будет решено, станет ли ребенок юридически свободным.