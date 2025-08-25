Стало известно, где сейчас находится младенец, найденный на улице в Кенгарагсе
Найденный на прошлой неделе на улице в Кенгарагсе младенец сейчас передан в приемную семью, подтвердила агентству LETA представитель Рижской городской опеки Гинта Суббота.
То, как долго новорожденная девочка будет находиться у приемной семьи, зависит от дальнейшего расследования дела, в ходе которого также будет выяснено, станет ли ребенок юридически свободным. Суббота не смогла прокомментировать, была ли женщина, оставившая младенца на улице, его матерью.
Ранее сообщалось, что ранним утром 19 августа на улице Фестивала была найдена завернутая в одеяло новорожденная девочка. В ходе расследования установлено, что во вторник около 3:40 ребенка на улице оставила тогда еще неустановленная женщина.
Также сообщалось, что Государственная полиция уже установила личность разыскиваемой женщины и на прошлой неделе она была задержана. Полиция продолжает расследование обстоятельств, поэтому более подробные комментарии не предоставляет, в том числе не уточняет, является ли женщина матерью ребенка.