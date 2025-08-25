Стало известно, где сейчас находится младенец, найденный на улице в Кенгарагсе

То, как долго новорожденная девочка будет находиться у приемной семьи, зависит от дальнейшего расследования дела, в ходе которого также будет выяснено, станет ли ребенок юридически свободным. Суббота не смогла прокомментировать, была ли женщина, оставившая младенца на улице, его матерью.