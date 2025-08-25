Латвия за 5 лет потратила 6 млн евро, чтобы построить свой образ в мире. Получилось ли?

Министр подчеркнул, что влияние мероприятий по формированию имиджа страны должно оцениваться на основе точных показателей. Однако подобный подход применялся и раньше. Два года назад Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) представило исследование, целью которого было получение "всесторонних и репрезентативных данных об уровне узнаваемости Латвии в десяти целевых странах", на которое было потрачено почти 130 тыс. евро. Такие исследования предполагалось проводить регулярно, чтобы отслеживать динамику, но сейчас подобных планов больше нет. Зато есть другие идеи, как "замерять" эффективность формирования имиджа. "Тогда это исследование показало нам, как много о нас знают. Но никаких новых открытий там не было. Теперь мы рассматриваем два других рейтинга, в которые хотели бы попасть. Один из них - Nation Brands Index. Это платный проект, но он позволил бы нам получить независимую оценку", - отметила руководитель ЛАИР Иева Ягере.