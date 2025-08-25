Латвия за 5 лет потратила 6 млн евро, чтобы построить свой образ в мире. Получилось ли?
Короткий визит в Ригу интернет-знаменитости IShowSpeed, за который стример получил 30 000 евро, стал самым обсуждаемым событием лета и вновь поднял вопрос о том, как и зачем Латвия тратит миллионы на формирование своего имиджа.
Короткий визит в Ригу интернет-знаменитости IShowSpeed, длившийся всего несколько часов, за который он получил 30 000 евро, стал одной из самых обсуждаемых тем этого лета. Такие затраты объяснили тем, что всемирно известный стример привлекает широкую молодежную аудиторию, и его визит способствовал популяризации имиджа Латвии. Но это лишь малая часть вложений в формирование образа страны. За последние пять лет на мероприятия по созданию публичного образа государства было выделено почти 6 млн евро, однако отдача затрат подробно не анализировалась, пишет Lsm.lv.
"Ни одно мероприятие по формированию имиджа государства не может быть самоцелью. К сожалению, мы видим, что это стало самоцелью (…) Но в этом вопросе происходят серьезные изменения - мы полностью пересматриваем все предыдущие проекты и в будущее смотрим с совершенно иной концепцией", - заявил министр экономики Виктор Валайнис.
Министр подчеркнул, что влияние мероприятий по формированию имиджа страны должно оцениваться на основе точных показателей. Однако подобный подход применялся и раньше. Два года назад Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) представило исследование, целью которого было получение "всесторонних и репрезентативных данных об уровне узнаваемости Латвии в десяти целевых странах", на которое было потрачено почти 130 тыс. евро. Такие исследования предполагалось проводить регулярно, чтобы отслеживать динамику, но сейчас подобных планов больше нет. Зато есть другие идеи, как "замерять" эффективность формирования имиджа. "Тогда это исследование показало нам, как много о нас знают. Но никаких новых открытий там не было. Теперь мы рассматриваем два других рейтинга, в которые хотели бы попасть. Один из них - Nation Brands Index. Это платный проект, но он позволил бы нам получить независимую оценку", - отметила руководитель ЛАИР Иева Ягере.
IShowSpeed знакомится с Латвией и встречается с поклонниками (15.07.2025)
Латвию посетил один из самых популярных стримеров в мире — IShowSpeed (настоящее имя Даррен Джейсон Уоткинс).