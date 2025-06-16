Силиня назвала Росликова осквернителем латышских ценностей

Как сообщалось, СГБ начала уголовный процесс против Росликова по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти. Уголовный процесс был начат в связи с высказываниями Росликова на заседании Сейма 5 июня и другими его действиями в последнее время.