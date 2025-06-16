Силиня назвала Росликова осквернителем латышских ценностей
Осквернение основных ценностей Латвии бывшим депутатом Сейма, лидером партии "За стабильность" Алексеем Росликовым с трибуны Сейма является беспрецедентным случаем, убеждена премьер-министр Эвика Силиня, комментируя в понедельник задержание Росликова.
Эвика Силиня через своего советника Анну Удре рассказала агентству LETA, что органы безопасности работают на защиту основ латвийского государства. «В Латвии государственный язык — латышский, и все равны перед законом», — подчеркивает премьер-министр.
Ранее сообщалось, что Росликов был задержан в понедельник, это подтвердила член партии, депутат Сейма Светлана Чулкова. Она сообщила, что Росликов вместе с адвокатом находится в Службе госудаврственной безопасности (СГБ). На данный момент она не знает, в каком суде может рассматриваться вопрос о применении к нему меры пресечения.
Как сообщалось, СГБ начала уголовный процесс против Росликова по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти. Уголовный процесс был начат в связи с высказываниями Росликова на заседании Сейма 5 июня и другими его действиями в последнее время.
В свою очередь Росликов заявляет, что он "никогда не сотрудничал ни с одним государством, кроме Латвии".