Праздничный режим: как будут работать Spice и Spice Home на Лиго

Накануне Лиго торговые центры Spice и Spice Home будут работать по сокращенному графику, на Лиго будут закрыты, а 25 июня вернутся к обычному графику работы. Также ожидаются изменения в графике работы Rimi Hypermarket в торговом центре Spice - накануне Лиго время работы будет сокращенным, а 24 июня магазин откроется позже обычного.