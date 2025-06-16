Накануне Лиго торговые центры Spice и Spice Home будут работать по сокращенному графику.
В Латвии
Сегодня 17:07
Праздничный режим: как будут работать Spice и Spice Home на Лиго
Впереди Лиго - время праздника, отдыха и традиционных хлопот. Торговые центры Spice и Spice Home, а также супермаркет Rimi в эти дни тоже изменят привычный ритм работы.
Накануне Лиго торговые центры Spice и Spice Home будут работать по сокращенному графику, на Лиго будут закрыты, а 25 июня вернутся к обычному графику работы. Также ожидаются изменения в графике работы Rimi Hypermarket в торговом центре Spice - накануне Лиго время работы будет сокращенным, а 24 июня магазин откроется позже обычного.
Часы работы торговых центров Spice и Spice Home:
- 23 июня: 10:00 - 18:00
- 24 июня: закрыто
- 25 июня: 10:00 - 21:00
Часы работы Rimi Hypermarket торгового центра Spice:
- 23 июня: 08:00 - 21:00
- 24 июня: 11:00 - 22:00