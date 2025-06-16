Origo на праздники меняет время работы.
В Латвии
Сегодня 12:05
Работа Origo на Лиго и в Янов день: сокращенный график и частичное закрытие
В торговом центре Origo в Риге в связи с праздником Лиго 23 июня будет сокращенный рабочий день, а в Янов день — 24 июня — центр будет частично закрыт. Отдельные торговые точки 24 июня, например, супермаркет RIMI HYPER, будут работать по сокращенному графику.
23 июня (Лиго):
- Магазины и пункты обслуживания в т/ц Origo будут открыты с 10:00 до 19:00.
- Супермаркет RIMI HYPER будет работать дольше — до 22:00.
- Ресторан Hesburger — в обычном режиме: с 8:00 до 22:00.
24 июня (Янов день):
- Информационный центр и большинство магазинов в т/ц Origo будут закрыты.
- KFC — с 11:00 до 22:00.
- Čili Pizza — с 12:00 до 22:00.
- Hesburger — как обычно, с 8:00 до 22:00.
- Супермаркет RIMI HYPER — с 10:00 до 22:00.
Для получения информации о графике работы других торговых точек рекомендуют посетить официальный сайт Origo.