Как будут работать магазины Lidl на Лиго и в Янов день?
фото: adfoto.lv
С приближением самого латышского праздника года - Лиго и Янова дня - Lidl предлагает своим клиентам заранее спланировать праздничные покупки и ознакомиться с изменениями в часах работы.
В Латвии

Как будут работать магазины Lidl на Лиго и в Янов день?

Отдел новостей

Otkrito.lv

Чтобы помочь всем подготовиться к праздникам без спешки и с радостью, Lidl подстраивает свои часы работы под праздничный ритм.

С приближением самого латышского праздника года - Лиго и Янова дня - Lidl предлагает своим клиентам заранее спланировать праздничные покупки и ознакомиться с изменениями в часах работы:

  • 23 июня все магазины Lidl будут открыты с 9:00 до 20:00,
  • 24 июня, в Янов день, все магазины Lidl будут открыты с 9:00 до 22:00.

В остальные дни - по обычному графику.

Эти изменения внесены не только для удобства покупателей - они являются и частью заботы Lidl о своих сотрудниках. Сокращая рабочий день в канун Янова дня дня и немного позже начиная работу в сам Янов день, предприятие дает коллегам возможность провести больше времени с семьей, друзьями и насладиться праздником.

Чтобы заранее проникнуться праздничным настроением, с 17 по 30 июня во всех магазинах Lidl будет звучать специально подобранная музыка Лиго - песни, которые создадут ощущение летнего солнцестояния и вызовут в памяти подзабытые латышские ритмы.

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