Как будут работать магазины Lidl на Лиго и в Янов день?

Эти изменения внесены не только для удобства покупателей - они являются и частью заботы Lidl о своих сотрудниках. Сокращая рабочий день в канун Янова дня дня и немного позже начиная работу в сам Янов день, предприятие дает коллегам возможность провести больше времени с семьей, друзьями и насладиться праздником.