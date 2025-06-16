Как будут работать магазины Lidl на Лиго и в Янов день?
Чтобы помочь всем подготовиться к праздникам без спешки и с радостью, Lidl подстраивает свои часы работы под праздничный ритм.
С приближением самого латышского праздника года - Лиго и Янова дня - Lidl предлагает своим клиентам заранее спланировать праздничные покупки и ознакомиться с изменениями в часах работы:
- 23 июня все магазины Lidl будут открыты с 9:00 до 20:00,
- 24 июня, в Янов день, все магазины Lidl будут открыты с 9:00 до 22:00.
В остальные дни - по обычному графику.
Эти изменения внесены не только для удобства покупателей - они являются и частью заботы Lidl о своих сотрудниках. Сокращая рабочий день в канун Янова дня дня и немного позже начиная работу в сам Янов день, предприятие дает коллегам возможность провести больше времени с семьей, друзьями и насладиться праздником.
Чтобы заранее проникнуться праздничным настроением, с 17 по 30 июня во всех магазинах Lidl будет звучать специально подобранная музыка Лиго - песни, которые создадут ощущение летнего солнцестояния и вызовут в памяти подзабытые латышские ритмы.