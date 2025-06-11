Будут ли американцы умирать за Ригу? По словам главы немецкой разведки, Москва в этом сомневается
В Москве есть люди, которые больше не верят, что пятая статья договора НАТО работает, и они хотели бы это проверить. Так заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в интервью подкасту Table Today.
Интервью пересказала "Медуза". По мнению Бруно Каля, в РФ считают западные ценности, демократию и верховенство закона реальной угрозой. И чем больше страны, граничащие с Россией, выбирают западный путь, тем больше люди в Москве видят угрозу своей власти — и принимают меры. Они хотят вышвырнуть Америку из Европы. Они используют любые средства, чтобы добиться этого.
"Устраивать бомбардировки или развертывать танковые армии им не нужно — достаточно послать в Эстонию «зеленых человечков» якобы для защиты угнетенных русских меньшинств. В Москве просчитывают: отправит ли американский президент американцев умирать за Таллинн, за Ригу, за Вильнюс? Слава богу, американцы воспринимают российскую угрозу так же серьезно, как и мы, и серьезно относятся к пятой статье", - сказал глава германской разведки.
В последнее время именно из ФРГ поступают все более тревожные сообщения относительно намерений России. Так, мы недавно сообщали, что немецкие военные планировщики ожидают, что Россия может напасть на Европу, или по крайней мере будет готова это сделать в 2029 году.