Будут ли американцы умирать за Ригу? По словам главы немецкой разведки, Москва в этом сомневается

"Устраивать бомбардировки или развертывать танковые армии им не нужно — достаточно послать в Эстонию «зеленых человечков» якобы для защиты угнетенных русских меньшинств. В Москве просчитывают: отправит ли американский президент американцев умирать за Таллинн, за Ригу, за Вильнюс? Слава богу, американцы воспринимают российскую угрозу так же серьезно, как и мы, и серьезно относятся к пятой статье", - сказал глава германской разведки.