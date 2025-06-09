Власти Германии опять назвали год, когда РФ будет готова напасть на НАТО
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Власти Германии опять назвали год, когда РФ будет готова напасть на НАТО

Отдел новостей

Otkrito.lv

Немецкие военные планировщики ожидают, что Россия может напасть на Европу, или по крайней мере будет готова это сделать в 2029 году.

К тому моменту Берлин планирует полностью переоснастить немецкую армию в соответствии с новой оборонной стратегией. Об этом в интервью Tagesspiegel рассказала президент Управления закупок Бундесвера Аннет Ленигк-Эмден.

Так, журналист спросил у нее, насколько реально уложиться в четырехлетний срок, чтобы успеть закупить все необходимое вооружение до того момента, когда в 2029 году российские войска могут двинуться на Европу. Особенно с учетом того, насколько неповоротливой была система закупок немецкой армии в последние десятилетия.

Однако Ленигк-Эмден отметила, что на перевооружение немецкой армии осталось не четыре года, а даже меньше времени. "Для нас это всего три года. До 2028 года все необходимое для полной оборонной готовности должно быть закуплено - солдатам еще нужно потренироваться с новым снаряжением. Дух желания сделать это уже существует в нашем ведомстве. Мы это закупим! Это наш лозунг сейчас. Мы учим наших сотрудников, что они должны принимать многие решения самостоятельно, где это возможно, чтобы сэкономить время", - рассказала она.

Ранее начальник обороны Германии генерал Карстен Бройер заявил, что члены НАТО должны быть готовы к возможной атаке со стороны России в течение ближайших четырех лет.

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