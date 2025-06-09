Власти Германии опять назвали год, когда РФ будет готова напасть на НАТО

Однако Ленигк-Эмден отметила, что на перевооружение немецкой армии осталось не четыре года, а даже меньше времени. "Для нас это всего три года. До 2028 года все необходимое для полной оборонной готовности должно быть закуплено - солдатам еще нужно потренироваться с новым снаряжением. Дух желания сделать это уже существует в нашем ведомстве. Мы это закупим! Это наш лозунг сейчас. Мы учим наших сотрудников, что они должны принимать многие решения самостоятельно, где это возможно, чтобы сэкономить время", - рассказала она.