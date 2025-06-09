Власти Германии опять назвали год, когда РФ будет готова напасть на НАТО
Немецкие военные планировщики ожидают, что Россия может напасть на Европу, или по крайней мере будет готова это сделать в 2029 году.
К тому моменту Берлин планирует полностью переоснастить немецкую армию в соответствии с новой оборонной стратегией. Об этом в интервью Tagesspiegel рассказала президент Управления закупок Бундесвера Аннет Ленигк-Эмден.
Так, журналист спросил у нее, насколько реально уложиться в четырехлетний срок, чтобы успеть закупить все необходимое вооружение до того момента, когда в 2029 году российские войска могут двинуться на Европу. Особенно с учетом того, насколько неповоротливой была система закупок немецкой армии в последние десятилетия.
Однако Ленигк-Эмден отметила, что на перевооружение немецкой армии осталось не четыре года, а даже меньше времени. "Для нас это всего три года. До 2028 года все необходимое для полной оборонной готовности должно быть закуплено - солдатам еще нужно потренироваться с новым снаряжением. Дух желания сделать это уже существует в нашем ведомстве. Мы это закупим! Это наш лозунг сейчас. Мы учим наших сотрудников, что они должны принимать многие решения самостоятельно, где это возможно, чтобы сэкономить время", - рассказала она.
Ранее начальник обороны Германии генерал Карстен Бройер заявил, что члены НАТО должны быть готовы к возможной атаке со стороны России в течение ближайших четырех лет.