Глава оборонного ведомства Германии назвал год, когда на страны Балтии может напасть Россия
Члены НАТО должны быть готовы к возможной атаке со стороны России в течение ближайших четырех лет, заявил начальник обороны Германии генерал Карстен Бройер в интервью BBC. По его словам, Россия ежегодно производит сотни танков, значительная часть которых может быть использована для нападения на страны Балтии, входящие в НАТО, к 2029 году или даже раньше.
Выступая на полях оборонного саммита "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, организованного Международным институтом стратегических исследований, Бройер подчеркнул, что НАТО сталкивается с "очень серьезной угрозой" со стороны России — самой серьезной за его 40 лет службы.
Он отметил, что Россия наращивает военную мощь в беспрецедентных масштабах, производя около 1500 основных боевых танков в год. При этом не все танки идут на войну в Украину — часть отправляется на склады или в новые военные формирования, ориентированные на западное направление. Также в 2024 году Россия произвела около 4 миллионов артиллерийских снарядов калибра 152 мм, и далеко не все из них были отправлены в Украину, добавил генерал, ссылаясь на данные немецких и союзных аналитиков. «Существует намерение и идет накопление запасов» для возможной атаки на страны Балтии, подчеркнул он.
«Аналитики оценивают возможный срок — 2029 год. Значит, мы должны быть готовы к этому моменту... Но если вы спросите, может ли это произойти раньше — я скажу, да, может. Поэтому мы должны быть готовы к бою уже сегодня».
Генерал отдельно упомянул так называемый «Сувалкский коридор» — участок, соединяющий Польшу и Литву и расположенный между Калининградской областью России и Беларусью — как одно из самых уязвимых мест. «Балтийские страны действительно очень уязвимы перед Россией. И когда ты там находишься, ты это ощущаешь...», — сказал он.
По его словам, эстонцы сравнивают свое положение с ситуацией у самого эпицентра лесного пожара: «Они чувствуют жар, видят пламя и ощущают запах дыма», тогда как в Германии «можно разве что увидеть немного дыма над горизонтом — и не более того».