Глава оборонного ведомства Германии назвал год, когда на страны Балтии может напасть Россия

Он отметил, что Россия наращивает военную мощь в беспрецедентных масштабах, производя около 1500 основных боевых танков в год. При этом не все танки идут на войну в Украину — часть отправляется на склады или в новые военные формирования, ориентированные на западное направление. Также в 2024 году Россия произвела около 4 миллионов артиллерийских снарядов калибра 152 мм, и далеко не все из них были отправлены в Украину, добавил генерал, ссылаясь на данные немецких и союзных аналитиков. «Существует намерение и идет накопление запасов» для возможной атаки на страны Балтии, подчеркнул он.