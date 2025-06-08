Росликов: цель сменить власть в Риге не достигнута
Главная цель — смена власти в Риге — на этих выборах не была достигнута, признал в интервью агентству LETA лидер партии «За стабильность!» Алексей Росликов, оценивая результаты муниципальных выборов.
«Поэтому повода для удовлетворения от проделанной работы нет», — отметил политик.
Тем не менее, он пообещал, что партия «За стабильность!» будет в Рижской думе сильной оппозицией, которая «не позволит коалиции совершать дурные поступки».
По мнению Росликова, главная причина, по которой партии не удалось достичь поставленной цели, — раскол русскоязычного электората между разными партиями. Он также выразил мнение, что коалиция, которую планируют сформировать «Прогрессивные», Национальное объединение, «Новое Единство» и Объединенный список, будет разрозненной, идеологически несовместимой и постоянно сталкивающейся с внутренними противоречиями.
Алексей Росликов считает, что эти партии, движимые общей целью — не допустить к власти представителей русского избирателя и Айнара Шлесерса, смогут преодолеть свои идеологические разногласия, выбрать председателей комитетов и мэра, но работа у них будет непростой.
Он добавил, что уже сейчас в этих политических силах начинают говорить о «золотых мандатах» и формировать внутреннюю оппозицию.
Что касается будущего партии «Согласие», которая не прошла в Рижскую думу, Росликов выразился кратко: «Ликвидация!». При этом он пожелал удачи всем коллегам, но будущего у «Согласия» он не видит.