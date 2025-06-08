Росликов: цель сменить власть в Риге не достигнута

По мнению Росликова, главная причина, по которой партии не удалось достичь поставленной цели, — раскол русскоязычного электората между разными партиями. Он также выразил мнение, что коалиция, которую планируют сформировать «Прогрессивные», Национальное объединение, «Новое Единство» и Объединенный список, будет разрозненной, идеологически несовместимой и постоянно сталкивающейся с внутренними противоречиями.