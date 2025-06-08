Ушаков после провала "Согласия" на выборах: необходим рестарт в полном объеме, но вопрос - способна ли партия на это

Политолог Лелде Метла-Розентале ранее заявила, что "Согласие" можно назвать той партией, которая потерпела наибольшее поражение на выборах, так как не прошла в думу не только в Риге, но и в других регионах, например, в Лиепае и Даугавпилсе. Это, по мнению политолога, ставит под вопрос само будущее партии.