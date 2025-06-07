Красные ковры для молодоженов: необычный случай на выборах в Лиепае
В Лиепае один из избирателей обеспокоился, сможет ли его супруга принять участие в муниципальных выборах, поскольку пара поженилась лишь накануне, и жена сменила фамилию, сообщила агентству LETA председатель Лиепайской избирательной комиссии Бенита Шениня.
Новобрачной, которая после свадьбы еще не обновила удостоверение личности, все же было разрешено проголосовать, но при этом ей нужно было прийти на участок со свидетельством о браке. «Получилось как продолжение свадьбы — у нас в Лиепае на одном из участков были расстелены красные ковры», — отметила Шениня.
По ее словам, активность избирателей в Лиепае в субботу высокая, и она ожидает, что в целом участие будет выше, чем на предыдущих выборах. На вопрос, с чем это может быть связано, Шениня ответила сдержанно, предположив, что причина, возможно, кроется в недавних политических событиях.
Избиратели в Лиепае, как отметила председатель комиссии, хорошо осведомлены о новых бюллетенях. Лишь в одном случае кто-то спросил, нужно ли вычеркивать кандидатов, за которых он не хочет голосовать, как это было в старых бюллетенях.
Также зафиксированы несколько случаев, когда проголосовать в Лиепае пытались жители других городов и регионов. «Один мужчина сказал, что отец ему сказал, что так можно. Мужчина уже с седыми волосами, а все еще слушает отца», — поделилась Шениня.
Несмотря на новизну избирательной системы, Шениня похвалила сотрудников Центральной избирательной комиссии, отметив, что они всегда доступны, отзывчивы и компетентны.
Ранее Otkrito.lv сообщал: