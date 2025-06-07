Красные ковры для молодоженов: необычный случай на выборах в Лиепае

Новобрачной, которая после свадьбы еще не обновила удостоверение личности, все же было разрешено проголосовать, но при этом ей нужно было прийти на участок со свидетельством о браке. «Получилось как продолжение свадьбы — у нас в Лиепае на одном из участков были расстелены красные ковры», — отметила Шениня.