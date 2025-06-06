Купайтесь на здоровье: опубликована информация о состоянии воды на рижских пляжах

Хотя во всех местах для купания качество воды хорошее, самоуправление все же рекомендует пользоваться официальными пляжами в Даугавгриве, Вакарбулли, Вецаки, Румбуле, Бабелите, Кипсале, Луцавсале, в заливе Луцавсалы и в зоне отдыха у озера Кишэзерс, так как они надлежащим образом оборудованы, и за безопасностью купающихся следят спасатели муниципальной полиции Риги.