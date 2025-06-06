ФОТО: в центре Риги появилось METRO - новое гастрономическое и арт-пространство

Автор гастрономической концепции и меню – французский шеф Вивьен Лебекк (Vivien Lebecq), а история его родословной послужила идей к названию VIVIEN. Прадедушка Вивьена Лебекка, тоже Вивьен, поставлял французские вина в легендарный рижский ресторан Otto Schwarz. И теперь, спустя столетие, эти родственные гастрономические пути привели к рождению ресторана VIVIEN, где культуры и традиции Латвии и Франции создадут новую историю. Шеф Вивьен Лебекк славится мастерством создания блюд из простых продуктов и их сочетаний с вином. Основа меню brasserie VIVIEN - классические блюда парижской brasserie из локальных продуктов, отобранные Вивьеном Лебекком и его коллегой Михаилом Караяновым. Кофе поставляет латвийская компания Kalve.