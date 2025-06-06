Презентация нового гастрономического и арт-пространства METRO
5 июня на карте Риги по адресу улица Бривибас, 37 появилось новое пространство - бар, brasserie VIVIEN и арт-галерея METRO.
ФОТО: в центре Риги появилось METRO - новое гастрономическое и арт-пространство
5 июня на карте Риги по адресу улица Бривибас, 37 появилось новое пространство - бар, brasserie VIVIEN и арт-галерея METRO.
Автор гастрономической концепции и меню – французский шеф Вивьен Лебекк (Vivien Lebecq), а история его родословной послужила идей к названию VIVIEN. Прадедушка Вивьена Лебекка, тоже Вивьен, поставлял французские вина в легендарный рижский ресторан Otto Schwarz. И теперь, спустя столетие, эти родственные гастрономические пути привели к рождению ресторана VIVIEN, где культуры и традиции Латвии и Франции создадут новую историю. Шеф Вивьен Лебекк славится мастерством создания блюд из простых продуктов и их сочетаний с вином. Основа меню brasserie VIVIEN - классические блюда парижской brasserie из локальных продуктов, отобранные Вивьеном Лебекком и его коллегой Михаилом Караяновым. Кофе поставляет латвийская компания Kalve.
За вино в заведении отвечает Рейнис Поляков – основатель компании RE-WINE. Для того, чтобы гости brasserie VIVIEN комфортнее ориентировались в винных позициях, известные латвийские сомелье оформили специальные винные полки с рекомендациями и вдохновениями на каждый день. Первая полка составлена председателем ассоциацией сомелье Латвии Янисом Кальтисом. Коктейльную карту brasserie VIVIEN разработал бармен Лука Кадыков, а в ближайших планах гастроли известных европейских миксологов и шефов.
В интерьерном решении Brasserie VIVIEN поддерживает классическую концепцию французской брассери, где главенствуют деревянные детали, витринные окна и большое обилие зеркал. К залу примыкает французский сад, в котором тоже есть посадочные места. Все помещения соединяются единой атмосферой старого парижского кафе и уникальными зеркалами от французского бренда Grimo. В оформлении помещения использованы винтажные лампы, и в скором времени добавятся картины и фотографии из различных частных коллекций.