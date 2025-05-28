Балансировка за миллионы: потребители электроэнергии в Латвии заплатят за решение политиков побыстрее выйти из БРЭЛЛ

Было обещано, что расходы на балансировку будут разделены поровну, 50:50, между производителями и потребителями, но после встречи в Министерстве климата и энергетики эта пропорция была изменена на 25% для производителей и 75% для потребителей. Мелкие потребители столкнутся с более высокими счетами при смене договоров с операторами. Крупные потребители, такие как самоуправления и производственные предприятия, уже получают уведомления о существенном увеличении платежей. Как заявил руководитель ассоциации "Солнечная энергия для Латвии" Алнис Балиньш, прогноз AST заключался в том, что цена несбалансированной электроэнергии составит 45 евро за мегаватт-час (МВт-ч) - это общедоступная информация, с которой любой желающий может ознакомиться на сайте AST. Однако в марте цена небалансовой электроэнергии составила чуть более 150 евро/МВт·ч, в апреле - 137 евро/МВт·ч, то есть в три и более раз дороже прогнозируемого.