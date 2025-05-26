Российский военно-морской флот украл волноизмерительный буй Таллинского технического университета
Российский военно-морской флот похитил волноизмерительный буй Института морских систем Таллиннского технического университета (TalTech) и доставил его в Калининград, пишет Rus.Postimees.
«Буй находился примерно в 50 километрах от Хийумаа — в экономической зоне Эстонии. Это не территориальные воды, однако Эстония имеет право осуществлять там различные виды деятельности», - сказал директор Института морских систем Риво Уйбопин в передаче Актуальная камера.
Согласно анализу института, в конце апреля движение буя стало аномальным и больше не соответствовало естественным условиям. Чтобы выяснить причины, Институт морских систем обратился за помощью к латвийскому военному кораблю, поскольку рядом не было ни одного эстонского судна.
«Латвийский флот буй не обнаружил. Однако с его помощью удалось сопоставить перемещение буя с движением российских военных кораблей в этом районе», - пояснил командующий ВМС Эстонии Иво Вярк. По его словам, российский флот мог расценить буй диаметром 50 см как навигационную помеху.
Подобных инцидентов в последнее время все больше. Германия, например, объявила о том, что усиливает наблюдение в Балтийском море.