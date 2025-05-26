Российский военно-морской флот украл волноизмерительный буй Таллинского технического университета

Согласно анализу института, в конце апреля движение буя стало аномальным и больше не соответствовало естественным условиям. Чтобы выяснить причины, Институт морских систем обратился за помощью к латвийскому военному кораблю, поскольку рядом не было ни одного эстонского судна.