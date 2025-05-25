В Финском заливе нарастает напряженность: армия России взяла под охрану "теневой флот" Путина
Финляндия заявила об усилении напряженности в Балтийском море из-за действий российской армии. Речь идет о сопровождении так называемого "теневого флота" — танкеров, используемых Кремлем для обхода санкций при экспорте нефти.
Как сообщает телеканал Yle, министр обороны Финляндии Антти Хякянен подтвердил, что российские вооруженные силы стали сопровождать "теневые" суда в Финском заливе. По его словам, военное присутствие России в регионе ощущалось всегда, но нынешняя ситуация — новая ступень эскалации. "Сопровождение осуществляется силами армии. Это полностью новая черта", — отметил министр.
Он подчеркнул, что непосредственной угрозы для Финляндии нет. Страна поддерживает высокий уровень безопасности благодаря сотрудничеству с НАТО и США. "Прямых угроз Финляндии я не вижу", — добавил Хякянен. При этом он назвал Россию агрессивным и опасным соседом для всей Европы.
На фоне этих заявлений финская армия в пятницу зафиксировала нарушение воздушного пространства: два российских военных самолета — по данным министра, истребители — вторглись в воздушное пространство у побережья Порво.
Ранее Otkrito.lv также сообщал, что французский разведывательный корабль Dupuy de Lôme начал свою миссию в Балтийском море, следя за российским теневым флотом.