В Финском заливе нарастает напряженность: армия России взяла под охрану "теневой флот" Путина

Он подчеркнул, что непосредственной угрозы для Финляндии нет. Страна поддерживает высокий уровень безопасности благодаря сотрудничеству с НАТО и США. "Прямых угроз Финляндии я не вижу", — добавил Хякянен. При этом он назвал Россию агрессивным и опасным соседом для всей Европы.