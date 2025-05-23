Искать в Балтийском море российский теневой флот из Франции прибыл специальный корабль
Французский разведывательный корабль Dupuy de Lôme начал свою миссию в Балтийском море, следя за российским теневым флотом. Оснащенный новейшими средствами радиотехнической разведки, он анализирует электромагнитные сигналы, собирая скрытые данные.
Французский военно-морской разведывательный корабль Dupuy de Lôme прибыл в Балтийское море и приступил к своей первой миссии по наблюдению за так называемым российским теневым флотом. 21 мая французский разведывательный корабль специального назначения, оснащенный средствами электромагнитной разведки, начал патрулирование вдоль основных судоходных путей.
❗️🇫🇷France sent the reconnaissance ship Dupuy de Lome to monitor 🇷🇺Russian ships in the Baltic Sea pic.twitter.com/j1VzPH3PE8— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) May 21, 2025
Каждая радиоволна, радиолокационный сигнал и другое электромагнитное излучение оставляет после себя цифровой отпечаток. Dupuy de Lôme был создан специально для сбора и анализа этих едва заметных "отпечатков пальцев". Это один из важнейших кораблей в арсенале разведки ВМС Франции, который ищет и считывает скрытые улики, которые обычно остаются незамеченными другими средствами.
О прибытии разведывательного корабля в Балтийское море первым сообщило белорусское издание NEXTA, а визуальное подтверждение предоставил финский военный наблюдатель Тони Миккола, который сфотографировал Dupuy de Lôme в порту Хельсинки 20 мая.