"Россия представляет угрозу для всех нас": Германия усиливает наблюдение в Балтийском море
Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что Германия усиливает наблюдение после актов саботажа, направленных против кабелей и трубопроводов в Балтийском море.
«Мы как соседняя страна, член НАТО и ЕС противостоим гибридным угрозам всеми возможными средствами, включая патрулирование», — сказал Вадефуль в интервью изданию Welt am Sonntag.
Он предупредил: «В Балтийском регионе Россия представляет угрозу для всех нас».
По словам Вадефуля, в последние месяцы угрозы стали значительно серьезнее. «Перерезанные кабели, помехи в сигналах и подозрительные корабли вызывают у нас серьезную тревогу», — отметил министр, назвав так называемый российский «теневой флот» серьезным риском для безопасности.
Он также сообщил, что Европейский союз введет новые санкции именно против этих судов. «Это также помогает Украине, потому что теневой флот перевозит нефть, которую Россия ежедневно продает, обходя санкции».
Во вторник будет утвержден новый, уже 17-й пакет санкций ЕС против России. В нем предусмотрены ограничения в отношении около 200 судов теневого флота, используемых для обхода действующих ограничений на экспорт российской нефти.