"Это мой последний час. Давай, пока…" - на манипуляции Эдгара клюнули несколько женщин, которым стало его жалко

Позже выяснилось, что физически с Эдгаром все в порядке, но он продолжал жаловаться на жизненные трудности и финансовые проблемы, которые, по его словам, можно решить только деньгами. В голосовых сообщениях он звучал отчаянно: «Это мой последний час. У меня отказали ноги и руки. Так что, давай, пока… Может, посмотри, какие симптомы у аппендицита. Я начал ужасно гореть. Пойду на улицу. Вызову скорую».