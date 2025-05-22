"Это мой последний час. Давай, пока…" - на манипуляции Эдгара клюнули несколько женщин, которым стало его жалко
Эдгар умело "обвел вокруг пальца" нескольких женщин, рассказывая им о своих проблемах со здоровьем и финансовых трудностях, а иногда давая понять, что может покончить с собой. Из жалости женщины начали давать ему деньги, а одна из них даже взяла несколько тысяч евро в кредит. Сам Эдгар утверждает, что ничего не выманивал - мол, все деньги вернет.
«Разжалобил меня своими болезнями»
Как рассказала Кристине в передаче Латвийского телевидения «4. studija», они познакомились на платформе TikTok. Сначала активно переписывались, даже встречались лично. Однако, по словам Кристине, между ними никогда не было романтики — у нее есть муж и дети. Просто она испытывает чрезмерное сочувствие к людям, оказавшимся в трудной ситуации. Эдгар растрогал ее тяжелой историей:
«Разжалобил меня своими болезнями, мол, у него опухоль в голове, нужно ехать на облучение в Германию. А в Латвии он не чувствует себя человеком, хочет уехать в Великобританию».
Сочувствие вскоре переросло в тревогу — Эдгар дал понять, что может покончить с собой. Кристине стало по-настоящему страшно за его жизнь.
Эмоциональное давление
Кристине признается, что была в сильном напряжении, особенно когда Эдгар пропал на пару недель и не отвечал на звонки:
«Он сказал: "Какое-то время вы меня больше не увидите…" Это у меня засело в подсознании, я две недели не могла ни есть, ни пить… Чисто на нервной почве».
Позже выяснилось, что физически с Эдгаром все в порядке, но он продолжал жаловаться на жизненные трудности и финансовые проблемы, которые, по его словам, можно решить только деньгами. В голосовых сообщениях он звучал отчаянно: «Это мой последний час. У меня отказали ноги и руки. Так что, давай, пока… Может, посмотри, какие симптомы у аппендицита. Я начал ужасно гореть. Пойду на улицу. Вызову скорую».
Кристине рассказывает, что Эдгар регулярно слал ей сообщения с жалобами на здоровье и просьбами о деньгах, в том числе на лечение в Германии: «Говорил, что у него опухоль в голове…»
Он уехал в Великобританию, жил в съемной квартире, и у него постоянно находились какие-то нужды — то аренду надо платить, то нет обуви, то нужна одежда, ведь он голый и бедный. Со временем Кристине и другим женщинам стало ясно, что Эдгар манипулирует их сочувствием ради выгоды. Кристине уже одолжила ему около 5000 евро, даже взяв кредиты:
«Теперь каждый месяц плачу по 300 евро, зарплата около 700. Половина зарплаты уходит…»
Есть и другие пострадавшие женщины
Пострадавшими от жалобных историй Эдгара оказались и другие женщины. Одна из них рассказала, что одолжила ему около 400 евро и даже оформила на свое имя мобильный телефон в рассрочку для него:
«Во время нашего общения я ему одолжила около 400 евро. Переводила деньги на счет женщины, с которой у него прошлым летом были отношения».
По ее словам, они договорились, что Эдгар будет выплачивать рассрочку за телефон, но он внес только один платеж в размере 30 евро, после чего сдал устройство в ломбард: «Мы договорились, что он будет платить ежемесячно за телефон, но, конечно же, он заплатил только один раз — 30 евро».
Голосовые сообщения Эдгара в WhatsApp подтверждают, что он регулярно просил дополнительные суммы на еду, одежду, аренду: «Я не прошу ничего даром, я не прошу тебя что-то подарить. Можешь просто одолжить мне 50 евро? Понимаешь, у меня план за два дня заработать 150 евро».
Что говорит полиция?
Ощущая себя обманутой, Кристине в марте подала заявление в Государственную полицию о мошенничестве. Однако расследование было прекращено — уголовное дело не возбудили, поскольку полиция пришла к выводу, что деньги были переданы добровольно и мужчина не оказывал давления:
«Из имеющихся материалов следует, что женщина добровольно передала деньги, взяла на себя кредитные обязательства, а мужчина не принуждал ее к финансовой помощи. Он также утверждает, что вернет деньги».
Полиция рекомендовала Кристине обращаться в суд в гражданском порядке. Она решила это сделать и в то же время начала предупреждать других женщин о поведении Эдгара в социальных сетях.
Взаимные угрозы
В последнее время обе стороны активно обмениваются обвинениями и оскорблениями в соцсетях, что превратилось в нечто вроде сериала. Эдгар жалуется на клеветническую кампанию против него: «Вы понимаете, если у нас есть договор, что она одолжила мне деньги до пятницы, то она не может уже во вторник объявлять меня мошенником».
Кристине же утверждает, что Эдгар угрожал ее семье и довел ее до приема медикаментов: «Он угрожал моей семье, довел меня до лекарств. Он разрушил мне жизнь». Эдгар признал, что однажды угрожал: «Да, я угрожал с похмелья. Да, я был неправ. Но меня преследовали. Я же сказал, что деньги верну».
Прошлое Эдгара
Следует отметить, что Эдгар не впервые предстает перед судом. В 2014 году Лиепайский суд признал его виновным в финансовом мошенничестве и приговорил к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы без конфискации имущества, с последующим надзором полиции на 1 год и 6 месяцев. Также он был обязан выплатить компенсации пострадавшим. Теперь суд рассмотрит его финансовые отношения с Кристине и другими женщинами, которые считают себя обманутыми.
Государственная полиция подчеркивает, что подобные конфликты в соцсетях, где звучат обвинения и оскорбления, рассматриваются как неэтичное поведение и не попадают в сферу вмешательства полиции — за исключением случаев, когда будут выявлены признаки преступления.
Кристине рекомендовано обратиться в суд за правовой защитой, в том числе за применением временных ограничительных мер против эмоционального давления и угроз.