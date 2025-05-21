Председатель Конституционного суда Куцина: самоуправление - это не государство в государстве

Конституционный суд пришел к выводу, что Резекненская дума на протяжении длительного времени и неоднократно — как при разработке и утверждении бюджета на 2023 год, так и на 2024 год — нарушала нормативные акты, устанавливающие базовые требования к бюджету самоуправлений. Дума также брала на себя обязательства, превышающие доступные финансовые ресурсы, и задерживала получение государственного займа, тем самым создавая риск новых убытков.