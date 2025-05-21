Председатель Конституционного суда Куцина: самоуправление - это не государство в государстве
Конституционный суд признал, что Сейм распустил Резекненскую думу в соответствии с конституцией. Это решение прокомментировала председатель Конституционного суда Ирена Куцина.
20 июня 2024 года Сейм Латвии окончательно принял закон о роспуске Резекненской городской думы. После роспуска думы начала работу временная администрация Резекне.
Согласно решению Конституционного суда, статья 1 закона о роспуске Резекненской городской думы, в соответствии с которой она была распущена, признана соответствующей статьям 1 и 101 Конституции.
Заявление в Конституционный суд было подано от имени Резекненской думы. Решение обратиться в суд было принято большинством уже отстраненных депутатов на предпоследнем заседании думы, несмотря на возражения оппозиции, которая настаивала на том, что выступать от имени всей думы некорректно, и призывала партию Александра Барташевича «Вместе для Латвии», правившую в Резекне, подавать иск от своего имени.
Конституционный суд пришел к выводу, что Резекненская дума на протяжении длительного времени и неоднократно — как при разработке и утверждении бюджета на 2023 год, так и на 2024 год — нарушала нормативные акты, устанавливающие базовые требования к бюджету самоуправлений. Дума также брала на себя обязательства, превышающие доступные финансовые ресурсы, и задерживала получение государственного займа, тем самым создавая риск новых убытков.
Комментарии председателя Конституционного суда Ирены Куциной:
О самоуправлениях и государстве
- Самоуправления в демократическом государстве существуют для того, чтобы жители могли участвовать в управлении делами своей местной общины. Они осуществляют государственное управление и организационно входят в единую систему государственного управления.
- Самоуправления обязаны в рамках закона реально регулировать и управлять значительной частью государственных дел в интересах местных жителей и нести за это ответственность.
- В правовом государстве деятельность самоуправлений может подвергаться надзору. Существуют различные средства последующего контроля за их деятельностью, в том числе возможность роспуска думы.
- Однако роспуск думы должен быть исключительной мерой, применяемой только тогда, когда деятельность самоуправления серьезно нарушена.
- Думу нельзя распускать лишь по политическим соображениям — для этого необходимы конкретные факты и их юридическая оценка.
О значении бюджета самоуправления для государства
- Бюджет самоуправления связан с государственным бюджетом и является частью консолидированного государственного бюджета. Поэтому бюджет самоуправления нельзя рассматривать отдельно от общей системы государственного бюджета.
- Если самоуправление в течение длительного времени управляет своим бюджетом вразрез с требованиями нормативных актов и оказывается в такой финансовой ситуации, когда требуется значительное вмешательство государства, это влияет и на общую финансовую стабильность страны, а также на ее долгосрочное развитие. Таким образом, негативные последствия касаются всех жителей государства.
- Следовательно, серьезность нарушений нормативных актов в бюджетной сфере самоуправления необходимо оценивать в совокупности с угрозой для исполнения его автономных функций и воздействием на все общество.
- Самоуправление — не государство в государстве!
О ситуации в Резекненской думе и выводах суда
- Распущенная Резекненская дума в процессе утверждения бюджетов на 2023 и 2024 годы допустила действия, противоречащие правовым нормам, регулирующим бюджеты самоуправлений, а также конституционным принципам полноты, реалистичности и достоверности бюджетного планирования. Составление бюджета должно соответствовать принципу хозяйственности. Если бюджет самоуправления не отражает реальную ситуацию — включая все предполагаемые расходы — и если оно берет на себя финансовые обязательства, превышающие доступные средства, то неизбежно нарушается выполнение его автономных функций, что наносит ущерб как интересам жителей конкретного самоуправления, так и интересам всех граждан страны.
- Государство, реализуя механизмы надзора за деятельностью самоуправлений, направленные на стабилизацию их финансов, действует в интересах всего общества и обязано обеспечить достижение цели — улучшения финансовой ситуации самоуправления.
- Государство использовало как доступные механизмы контроля над деятельностью самоуправления для обеспечения законной работы Резекненской думы, так и финансовые ресурсы — чтобы улучшить ситуацию и помочь в преодолении финансовых трудностей.
- Однако распущенная дума не была готова к эффективному сотрудничеству с государством в процессе восстановления финансовой стабильности. Эффективное сотрудничество невозможно, если у государства нет точной и достоверной информации о финансовом положении самоуправления. Представляемая информация регулярно содержала неточности и расхождения в данных, отсутствовало целостное финансовое представление.
- Поэтому роспуск самоуправления-заявителя был необходимой и соразмерной мерой для обеспечения интересов жителей самоуправления и всего общества.