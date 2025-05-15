Эвика Силиня в воскресенье отправится на церемонию инаугурации папы Льва XIV
фото: flickr.com/valstskanceleja
Эвика Силиня.
В Латвии

Эвика Силиня в воскресенье отправится на церемонию инаугурации папы Льва XIV

Отдел новостей

LETA

Премьер-министр Эвика Силиня в воскресенье, 18 мая, примет участие в церемонии инаугурации нового папы римского Льва XIV в Ватикане, свидетельствует ее повестка дня.

Инаугурационная месса Льва XIV пройдет на площади Святого Петра в Ватикане. Ожидается, что в мероприятии примут участие многие мировые лидеры.

Первая общая аудиенция Льва XIV состоится в среду 21 мая, а 24 мая он встретится с членами Римской курии - самыми высокопоставленными чиновниками Ватикана.

Как сообщалось, 8 мая конклав католической церкви избрал кардинала Робера Прево новым папой, который при вступлении в должность примет имя Льва XIV. Папа Франциск, ставший понтификом в 2013 году, скончался 21 апреля в возрасте 88 лет.

Ранее Otkrito.lv сообщал:

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