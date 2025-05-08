Первый в истории понтифик из США! Кардинал Роберт Прево выбран новым папой римским
Новый папа римский избран - из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане пошел белый дым. Конклав справился за четыре раунда голосования.
После появления белого дыма начали звонить колокола базилики Святого Петра, приветствуя избрание нового понтифика, имя которого станет известно позже. Толпа на главной площади Ватикана начала аплодировать, когда из трубы Сикстинской капеллы повалил белый дым.
Согласно древней традиции, черный дым из трубы Сикстинской капеллы означает, что новый папа еще не избран. Чтобы получить черный дым, бюллетени для голосования сжигают с добавлением смолы. Если же из трубы поднимается белый дым, это знак того, что понтифик выбран. Для этого бюллетени сжигаются с добавлением хлората калия, лактозы и смолы хлороформа.
Новым папой римским был избран Роберт Прево. Он взял имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из США. «Мир вам всем. Это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за Бога. И я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в наши сердца и в наши семьи», — обратился он к толпе на площади Святого Петра.
Роберт Прево родился в Чикаго. Известно, что ему 69 лет. Бакалавр математических наук в Университете Вилланова. Около 30 лет работал миссионером в Перу и возглавлял там епархии. Получил перуанское гражданство. В 2023 году стал главой одной службы Ватикана, которая отвечает за назначение епископов. Сторонник социальных реформ и поддержки уязвимых групп.
Президент США Дональд Трамп поздравил Прево с избранием на пост папы римского: «Поздравляю кардинала Роберта Фрэнсиса Прево. Для меня большая честь осознавать, что он первый американец, который стал папой римским. Какое волнение и какая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи со Львом XIV. Это будет очень важный момент».