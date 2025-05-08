Первый в истории понтифик из США! Кардинал Роберт Прево выбран новым папой римским

Новым папой римским был избран Роберт Прево. Он взял имя Лев XIV. Это первый в истории понтифик из США. «Мир вам всем. Это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за Бога. И я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в наши сердца и в наши семьи», — обратился он к толпе на площади Святого Петра.