Латвия все охотнее приглашает на учебу жителей третьих стран. Не многовато ли их становится?

Годом ранее Латвия пустила на учебу в страну 2724 человек, то есть значительно меньше. Не всем, однако, нравится такой активный экспорт образования. Существуют подозрения, что многие представители глобального Юга не сильно увлекаются учебой, а больше предпочитают нелегальное трудоустройство. Впрочем, рейды, которые проводила в Риге полиция, большого числа нелегалов с истекшими студенческими визами не обнаружили.