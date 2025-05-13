Латвия все охотнее приглашает на учебу жителей третьих стран. Не многовато ли их становится?
В 2023 году около 89 000 жителей стран, не входящих в ЕС, получили так называемую голубую карту ЕС — разрешение на работу и проживание для высококвалифицированных специалистов из-за пределов Европейского союза. В Латвии таких людей немного, зато студентов в избытке.
По данным Eurostat, наибольшее количество голубых карт выдала Германия — 69 000 (78% от общего числа), за ней следуют Польша (7 000 или 8%) и Франция (4 000 или 4%).
Латвии хорошие специалисты, видимо, не очень нужны, так как за год страна выдала только 419 таких разрешений. Литва пригласила 1710 подобных специалистов, Эстония - только 25.
Больше всего голубых карт в ЕС было выдано гражданам Индии — 21 000 (24% всех карт в ЕС), затем гражданам России (9 000 или 11%), Турции (6 000 или 7%) и Беларуси (5 000 или 6%).
Зато Латвия охотно принимает студентов из третьих стран. За год выдано 4230 разрешений для граждан стран вне ЕС, желающих учиться и заниматься научными исследованиями. Очевидно, что в латвийском случае речь идет именно о студентах.
В 2023 году страны ЕС выдали 451 000 таких разрешений. Больше всего разрешений снова выдала Германия — 144 000 (32% от общего количества в ЕС), далее идут Франция (117 000 или 26%) и Испания (55 000 или 12%).
Основными получателями этих разрешений стали граждане Индии (50 000 или 11%), Китая (47 000 или 10%), Марокко (22 000 или 5%) и США (21 000 или 5%).
Годом ранее Латвия пустила на учебу в страну 2724 человек, то есть значительно меньше. Не всем, однако, нравится такой активный экспорт образования. Существуют подозрения, что многие представители глобального Юга не сильно увлекаются учебой, а больше предпочитают нелегальное трудоустройство. Впрочем, рейды, которые проводила в Риге полиция, большого числа нелегалов с истекшими студенческими визами не обнаружили.
В любом случае надо признать, что для Латвии четыре тысяч студентов в год из третьих стран - это много. Например, значительно более крупная Италия приняла в 2023 году лишь 1202 таких студента, а Португалия - 979.