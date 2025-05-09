ФОТО: под наблюдением полиции люди возложили цветы у Саласпилсского мемориала

Мемориал в Саласпилсе был открыт в 1967 году на месте, где во время Второй мировой войны находился лагерь Саласпилс. Это место окружено мифами и полуправдой и активно использовалось в советской пропаганде. По наблюдениям портала Jauns.lv, на территории мемориала одновременно находилось около ста человек. Полиция тщательно контролировала ситуацию, в том числе проверяла содержимое сумок посетителей.