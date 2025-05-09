Возложение цветов на территории Саласпилсского мемориального комплекса (09.05.25)
9 мая у мемориала лагеря в Саласпилсе люди возложили цветы.
ФОТО: под наблюдением полиции люди возложили цветы у Саласпилсского мемориала
9 мая многие люди пришли возложить цветы к Саласпилсскому мемориалу.
Мемориал в Саласпилсе был открыт в 1967 году на месте, где во время Второй мировой войны находился лагерь Саласпилс. Это место окружено мифами и полуправдой и активно использовалось в советской пропаганде. По наблюдениям портала Jauns.lv, на территории мемориала одновременно находилось около ста человек. Полиция тщательно контролировала ситуацию, в том числе проверяла содержимое сумок посетителей.
Накануне, 8 мая, у мемориала собрались около 150 человек — проходила служба. Хотя отдельных нарушений зафиксировано не было, остается открытым вопрос, был ли этот сбор организованным или нет, пояснил начальник полиции Арманд Рукс. Это выясняется, так как по закону проведение подобных мероприятий 8 мая было запрещено.
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