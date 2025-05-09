"Как ты можешь стоять бок о бок с Путиным?" Кая Каллас обратилась к Роберту Фицо

Как сообщает РБК-Украина, Кая Каллас сделала это заявление во время ее визита во Львов 9 мая. Она отметила, что не может понять поступок словацкого премьера, ведь накануне она призвала европейских лидеров не посещать парад в Москве. "Я бы сказала, что все, кто поддерживает свободу, независимость, все европейские ценности, должны сегодня, в день Европы, быть в Украине, а не в Москве. Стоять бок о бок с тем, кто начал эту войну со всеми этими ненужными смертями, страдающими невинными людьми. Как ты можешь стоять бок о бок с этим человеком? Он стоит на неправильной стороне истории", - заявила Каллас.