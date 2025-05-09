Ранее судимый мужчина арестован за нападение на водителя троллейбуса в Риге

Ранее сообщалось, что в конце апреля этого года в Риге агрессивный пассажир общественного транспорта во время конфликта нанес телесные повреждения водителю троллейбуса, в результате чего пострадавший был доставлен в лечебное учреждение. Происшествие также вызвало перебои в работе предприятия Rīgas satiksme и задержало других пассажиров в их повседневных делах. Государственная полиция установила личность подозреваемого и на этой неделе, после получения достаточных доказательств, задержала его. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело, и подозреваемому избрана мера пресечения — арест.