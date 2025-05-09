Ранее судимый мужчина арестован за нападение на водителя троллейбуса в Риге
В конце апреля в Риге произошел инцидент в общественном транспорте, когда пассажир напал на водителя троллейбуса. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в конце апреля этого года в Риге агрессивный пассажир общественного транспорта во время конфликта нанес телесные повреждения водителю троллейбуса, в результате чего пострадавший был доставлен в лечебное учреждение. Происшествие также вызвало перебои в работе предприятия Rīgas satiksme и задержало других пассажиров в их повседневных делах. Государственная полиция установила личность подозреваемого и на этой неделе, после получения достаточных доказательств, задержала его. В связи с происшествием возбуждено уголовное дело, и подозреваемому избрана мера пресечения — арест.
Государственная полиция получила заявление о том, что 24 апреля около пяти часов вечера в Риге, в троллейбусе маршрута №25, возник конфликт между одним из пассажиров и водителем троллейбуса, в результате которого пассажир нанес водителю телесные повреждения. После инцидента нападавший покинул место происшествия, а пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.
Сотрудники Рижского Северного управления Рижского регионального управления Государственной полиции начали расследование. Были получены записи с камер видеонаблюдения, и был установлен предполагаемый виновный. Собрав достаточное количество доказательств и установив местонахождение подозреваемого, сотрудники полиции 7 мая задержали его. Задержанный — мужчина 1987 года рождения, ранее судимый.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по второй части статьи 231 Уголовного закона, за такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, либо кратковременное лишение свободы, либо надзор пробации, либо общественные работы, либо штраф. В настоящее время ожидаются результаты экспертизы, чтобы определить степень тяжести телесных повреждений, причиненных сотруднику Rīgas satiksme. После получения результатов уголовное дело может быть переквалифицировано. На время расследования подозреваемому избрана мера пресечения — арест.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.