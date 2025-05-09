Начальник полиции: при вооруженном ограблении магазина в Риге преступники использовали краденые номерные знаки
Вооруженная банда, совершившая 29 апреля ограбление магазина часов в Старой Риге, использовала автомобиль с номерными знаками, которые были украдены с другой машины в Риге несколькими неделями ранее.
Как в интервью передаче TV3 "900 секунд" рассказал начальник Государственной полиции Армандс Рукс,
согласно базе данных Дирекции безопасности дорожного движения, номерной знак KH2412, который, как видно на распространенных в СМИ фотографиях, был прикреплен к использованному в ограблении автомобилю Volkswagen Golf 5, на самом деле зарегистрирован на автомобиль Nissan Almera, не прошедший технический осмотр и снятый с учета.
По словам Рукса, грабители тщательно готовились к этому преступлению. У полиции есть приблизительное понимание маршрута, по которому передвигались преступники, а также их возможных действий после кражи. Однако в данный момент продолжается анализ большого количества изъятых видеоматериалов. "Также идут и другие следственные действия. Есть зацепки, по которым мы работаем", — добавил глава полиции.
Как мы уже сообщали, 29 апреля около 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина Baltic Watches. В результате нападения пострадал один человек, которого доставили в медицинское учреждение. После происшествия полиция объявила в розыск предполагаемых преступников. Согласно имеющейся у полиции информации, злоумышленники скрылись с места преступления на темном автомобиле VW Golf 5 с украденными номерными знаками, и при этом пересекли Каменный мост в Риге.
Тем временем, не так давно выяснились новые детали вооруженного ограбления в Старой Риге. В частности, стало известно, что сумма похищенного, вероятно, превышает миллион евро.