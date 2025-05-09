Начальник полиции: при вооруженном ограблении магазина в Риге преступники использовали краденые номерные знаки

Как мы уже сообщали, 29 апреля около 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина Baltic Watches. В результате нападения пострадал один человек, которого доставили в медицинское учреждение. После происшествия полиция объявила в розыск предполагаемых преступников. Согласно имеющейся у полиции информации, злоумышленники скрылись с места преступления на темном автомобиле VW Golf 5 с украденными номерными знаками, и при этом пересекли Каменный мост в Риге.