В Риге произошло вооруженное ограбление, пострадал человек - полиция проводит розыскные мероприятия

Латвийское телевидение сообщает, что ограбление произошло в магазине Baltic Watches. Оборот Baltic Watches в 2023 году составил 4,194 млн евро, что в 11 раз больше, чем в 2022 году, когда оборот составил 378 951 евро, а прибыль предприятия в 2023 году составила 176 241 евро, что на 22,7% меньше, чем в 2022 году, свидетельствует информация Firmas.lv.