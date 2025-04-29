В Риге произошло вооруженное ограбление, пострадал человек - полиция проводит розыскные мероприятия
Полиция разыскивает людей, совершивших вооруженное ограбление в Старой Риге. В 15:30 правоохранители сообщили, что для розыска преступников на определенной территории страны объявлен специальный план "Капканы". Приблизительно в 19:50 этот план был отменен, полиция продолжает работу в усиленном режиме другими методами.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части четвертой статьи 176 уголовного закона - о разбое, совершенном с применением огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, или если он связан с причинением тяжких телесных повреждений потерпевшему или повлек другие тяжкие последствия.
Материальный ущерб уточняется, отметили в полиции.
Во вторник примерно в 15:30 в Старой Риге произошло вооруженное ограбление магазина часов, виновные покинули место происшествия. Один человек пострадал и доставлен в медучреждение, сообщили в полиции.
По информации полиции, преступники на автомобиле Volkswagen Golf 5 темного цвета с похищенными государственными регистрационными номерными знаками пересекли Каменный мост в Риге. Получив информацию о происшествии, полиция незамедлительно начала поисковые мероприятия и объявила на части территории Латвии специальный план "Капканы".
На видео, размещенном в соцсетях, видно, как четверо грабителей в масках выбегают из магазина и одновременно в сторону двери магазина один из преступников выдувает из баллончика некое вещество.
Розыскные мероприятия оказали влияние на движение транспорта как в столице, так и в других местах Латвии.
Латвийское телевидение сообщает, что ограбление произошло в магазине Baltic Watches. Оборот Baltic Watches в 2023 году составил 4,194 млн евро, что в 11 раз больше, чем в 2022 году, когда оборот составил 378 951 евро, а прибыль предприятия в 2023 году составила 176 241 евро, что на 22,7% меньше, чем в 2022 году, свидетельствует информация Firmas.lv.
Предприятие Baltic Watches зарегистрировано в 2016 году, его основной капитал составляет 2800 евро. Единственным владельцем предприятия является Гиртс Стренцис.