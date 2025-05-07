Будущее Европы и Латвии под угрозой - проблемы с демографией меняют правила игры

Старение общества и его влияние на экономику, финансы и социальную систему - один из главных вызовов не только для стран Балтии и ЕС, но и многих других регионов мира. Эффективного решения проблемы сокращения численности населения и связанного с ним старения общества пока не найдено, и есть большие сомнения, что такое решение появится в ближайшем будущем. При этом важно понимать, что решение демографических проблем ожидается от государства и общества, которые могут повлиять на это лишь частично, тогда как главное решение - сколько детей иметь - всегда будет личным выбором каждого. Люди, планирующие двоих детей, не станут рожать десятерых только потому, что государство будет платить большие пособия.