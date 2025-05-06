Спасибо за службу! В США на 20% сократят число высших офицеров
Министр обороны США Пит Хегсет поручил сократить число действующих четырехзвездных генералов и адмиралов в вооруженных силах cтраны как минимум на 20%.
Как сообщает DW, в опубликованном меморандуме указывается, что планируется сократить на десять процентов число высших офицеров армии и флота, а также на 20 процентов - генералов Национальной гвардии.
Сокращения направлены на "устранение избыточных структур в войсках", поясняется в меморандуме. Предполагается, что данные меры укрепят позиции США, повысят эффективность и будут способствовать инновациям.
Как пишет Reuters, пока неясно, какие именно должности будут сокращены. Пентагон проводит пересмотр своего глобального присутствия, и Хегсет рассматривает возможность объединения некоторых штабов, которые отвечают за операции в различных регионах мира и возглавляются генералами.
Среди возможных вариантов рассматривается объединение Африканского командования США с Европейским командованием США, что позволило бы сократить одну четырехзвездную должность. Также возможен вариант слияния Южного командования США, отвечающего за операции в Центральной и Южной Америке, с Северным командованием США.
Кроме того, Хегсет может рассмотреть возможность сокращения четырехзвездных должностей, таких как командующий Сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе и командующий американскими силами в Корее.
Чисткам будет подвергнута не только армия США, но и спецслужбы. Как недавно сообщал Otkrito.lv, администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить около 1200 рабочих мест в Центральном разведывательном управлении страны.