Спасибо за службу! В США на 20% сократят число высших офицеров
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Спасибо за службу! В США на 20% сократят число высших офицеров

Отдел новостей

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Министр обороны США Пит Хегсет поручил сократить число действующих четырехзвездных генералов и адмиралов в вооруженных силах cтраны как минимум на 20%.

Как сообщает DW, в опубликованном меморандуме указывается,  что планируется сократить на десять процентов число высших офицеров армии и флота, а также на 20 процентов - генералов Национальной гвардии.

Сокращения направлены на "устранение избыточных структур в войсках", поясняется в меморандуме. Предполагается, что данные меры укрепят позиции США, повысят эффективность и будут способствовать инновациям.

Как пишет Reuters, пока неясно, какие именно должности будут сокращены. Пентагон проводит пересмотр своего глобального присутствия, и Хегсет рассматривает возможность объединения некоторых штабов, которые отвечают за операции в различных регионах мира и возглавляются генералами.

Среди возможных вариантов рассматривается объединение Африканского командования США с Европейским командованием США, что позволило бы сократить одну четырехзвездную должность. Также возможен вариант слияния Южного командования США, отвечающего за операции в Центральной и Южной Америке, с Северным командованием США.

Кроме того, Хегсет может рассмотреть возможность сокращения четырехзвездных должностей, таких как командующий Сухопутными войсками США в Тихоокеанском регионе и командующий американскими силами в Корее.

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