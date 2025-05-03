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Сегодня 16:19
Администрация США намерена уволить из ЦРУ более тысячи человек
Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить около 1200 рабочих мест в Центральном разведывательном управлении страны в течение нескольких лет.
Как сообщает DW, со ссылкой на американское издание The Washington Post, увольнения затронут также тысячи сотрудников других разведывательных структур в США.
Отмечается, что число сотрудников планируют уменьшить в том числе за счет ограничения найма новых работников. В число 1200 сотрудников, подлежащих сокращению, указал источник издания, входят и те, кто уже решил досрочно выйти на пенсию. Каких именно подразделений коснутся меры экономии - не уточняется.
В настоящий момент численность сотрудников ЦРУ оценивается приблизительно в 22 000 человек, хотя точная цифра не раскрывается, отмечает WP.