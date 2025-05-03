Администрация США намерена уволить из ЦРУ более тысячи человек

Отмечается, что число сотрудников планируют уменьшить в том числе за счет ограничения найма новых работников. В число 1200 сотрудников, подлежащих сокращению, указал источник издания, входят и те, кто уже решил досрочно выйти на пенсию. Каких именно подразделений коснутся меры экономии - не уточняется.